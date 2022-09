Incendio sull' A2, tir Trasporto legname distrutto dalle fiamme intervento dei Vvf. Video

COSENZA, 02 GIUG - Squadra dei Vigili del fuoco del comando di Cosenza, distaccamento di Rende è intervenuta sull'autostrada A2 del Mediterraneo al km 254+500 direzione nord per incendio autoarticolato adibito al trasporto di circa 300 qt di legname. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco con supporto di autobotte inviata dalla sede centrale ha fatto si che il danno si limitasse a parte del carico.

Sul posto polizia stradale e Anas per gli adempimenti di competenza. Non si registrano danni a persone ne disagi particolari per la viabilità.