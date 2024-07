Incendio in un capannone commerciale a Settimo di Montalto Uffugo: Intervento dei Vvf

SETTIMO DI MONTALTO UFFUGO - Squadre dei vigili del fuoco del Comando di Cosenza, distaccamento di Rende e sede centrale con supporto di Autobotte per rifornimento idrico ed Autoscala sono impegnate dalle ore 17.15 circa a Settimo di Montalto Uffugo, Viale Trieste, per incendio di un capannone adibito ad attività commerciale di cineseria.

Il rogo ha interessato una struttura di circa 2000 mq impegnando nelle operazioni di spegnimento 15 unità Vigilfuoco.

Coinvolta dalle fiamme anche una persona di nazionalità cinese che riportava ustioni. La stessa affidata al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasferimento presso struttura ospedaliera.

Attualmente la situazione è sotto controllo e si sta provvedendo allo smassamento del materiale, allo spegnimento di ultimi focolai ed alla messa in sicurezza del sito. Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza. Accertamenti in corso circa l'origine del rogo al momento nessuna ipotesi viene esclusa.