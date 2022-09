Inchiesta Dda: Rossi, non sono indagato, mie richieste lecite

FIRENZE, 16 APR - "Non sono indagato, il pranzo in questione si è svolto alla luce del giorno, quando non ero già più presidente e non vi erano restrizioni da Lockdown. In quella circostanza ho esposto le mie intenzioni di voler avviare un impegno politico culturale e formativo (formazione, politica, una rivista, presentazioni di libri e incontri, una sede da allestire...) dopo aver concluso una lunga esperienza di governo. Per questo ho chiesto legittimamente contributi per le varie attività connesse al mio impegno".



Lo dichiara l'ex presidente della Toscana Enrico Rossi in una nota diffusa stasera e relativa a un pranzo che Rossi fece nell'ottobre 2020 con alcuni membri dell'Associazione Conciatori di Santa Croce sull'Arno (Pisa). Del pranzo, a cui era presente anche Enrico Rossi, riportano le indagini della Dda di Firenze e dei carabinieri.