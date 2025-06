Incidente a San Pietro Apostolo: auto si ribalta, feriti quattro giovani

Tempo di lettura: ~1 min

Intervento dei vigili del fuoco per incidente stradale a San Pietro Apostolo (CZ)

Catanzaro, 26 giugno 2025 – Nella notte, intorno alle ore 01:50, una squadra dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro, sede centrale, è intervenuta per un incidente stradale nel comune di San Pietro Apostolo (CZ).

Il sinistro ha coinvolto una sola autovettura, una Ford Focus, che per cause in corso di accertamento è uscita fuori strada ribaltandosi. A bordo del veicolo si trovavano quattro giovani, di cui un maggiorenne e tre minorenni. Tutti i passeggeri hanno riportato ferite e sono stati affidati alle cure del personale sanitario del Servizio 118 intervenuto tempestivamente sul posto.

I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del mezzo incidentato. Presenti anche i carabinieri della Sezione Radiomobile di Catanzaro per gli adempimenti di competenza.

