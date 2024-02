Incidente ferroviario: donna sopravvive miracolosamente sotto il treno

Una storia di fortuna e tempestivo intervento: lieve escoriazione per la donna distesa sui binari, disagi e ritardi per la circolazione ferroviaria.

RIMINI, 19 GEN - Canale di Rimini, un treno regionale diretto a Ravenna ha vissuto un momento insolito. Intorno alle 18.50, il macchinista ha avvistato un ostacolo sui binari, azionando prontamente i freni. Si è scoperto che l'ostacolo era una donna, distesa sulle traversine tra le guide dei binari. Nonostante la motrice e i primi vagoni siano passati sopra di lei, la donna è rimasta sostanzialmente illesa, riportando solo una lieve escoriazione all'addome.

Le autorità, compresi gli agenti della Polfer, i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118, sono intervenute prontamente. La donna è stata liberata dai Vigili del Fuoco e ha ricevuto le prime cure dai sanitari. Non sembrano esserci intenti suicidi dietro l'incidente, e le indagini sono in corso per comprendere meglio la situazione. Si ipotizza che la donna potrebbe essersi assopita o aver perso i sensi.

La circolazione dei treni è stata sospesa a Rimini dalle 18.50 alle 20.30, causando disagi e ritardi fino a 70 minuti per i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali. La donna, una 54enne di Bagno di Romagna senza fissa dimora, è stata riportata in uno stato confusionale, ma fortunatamente il suo incidente non ha avuto esiti fatali. (Ansa)