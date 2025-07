Incidente mortale a Lamezia Terme: perde la vita un motociclista di 36 anni

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Tragico scontro tra una moto e un'auto sulla statale 280

LAMEZIA TERME – Un grave incidente stradale si è verificato nelle prime ore del giorno lungo una delle complanari della Strada Statale 280, in località contrada Palazzo. A perdere la vita è stato un uomo di 36 anni, alla guida di una moto di grossa cilindrata.

Secondo quanto riferito dalle autorità intervenute, la dinamica del sinistro è ancora in fase di ricostruzione. L’impatto, violento e improvviso, è avvenuto tra la motocicletta e un’autovettura che percorrevano lo stesso tratto di strada, causando il decesso del motociclista sul colpo.

Intervento immediato dei soccorsi e della Polizia locale

Sul luogo dell'incidente sono giunti tempestivamente i sanitari del 118, ma per il centauro non c’è stato nulla da fare. La Polizia municipale ha avviato i rilievi tecnici per accertare le responsabilità e capire cosa abbia provocato l’impatto fatale.

Un altro episodio che riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale

Il tratto della SS 280 dove è avvenuto lo scontro è già noto per altri incidenti, e questo nuovo episodio riporta l’attenzione sulla necessità di migliorare la sicurezza stradale nelle zone più trafficate o mal segnalate.

Le autorità locali invitano alla massima prudenza, specialmente su tratti extraurbani dove la velocità e la scarsa visibilità possono rivelarsi fatali. (Immagine archivio)

Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti? Iscriviti al nostro canale WhatsApp InfoOggi e ricevi in tempo reale gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone! Clicca qui per unirti