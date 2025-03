Incidente mortale sulla SS106: un morto e un ferito, strada chiusa al traffico. Intervento dei Vvf

Incidente mortale sulla SS106 a Villapiana: un morto e un ferito, strada chiusa al traffico. Intervento dei Vvf

Squadre dei vigili del fuoco del Comando di Cosenza distaccamento di Rossano sono impegnate nel Comune di Villapiana sulla SS106 al km 374.400 per un incidente stradale.

Due i mezzi coinvolti, un semirimorchio Mercedes e una Passat Volkswagen.

Ferito il conducente del mezzo pesante e deceduto l'autista dell'autovettura. La statale è al momento chiusa al transito.

L'intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del sito e dei veicoli in attesa del magistrato di turno per l'autorizzazione al recupero della salma.

Sul posto carabinieri, polizia per gli adempimenti di competenza e personale Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale.