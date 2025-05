Incidente stradale sull’A2 – Intervento dei Vigili del Fuoco di Vibo Valentia

Tempo di lettura: ~1 min

Nel pomeriggio di oggi, alle ore 15:50, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia è intervenuta per un incidente stradale avvenuto al km 349+900 dell’autostrada A2 del Mediterraneo, in prossimità dello svincolo di Sant’Onofrio.

Il sinistro ha coinvolto un minibus Iveco Daily, con allestimento antisommossa e circa 15 posti, appartenente alla Polizia di Stato, che ha impattato con un autoarticolato in transito sulla corsia nord.

Nell’impatto, sei agenti di polizia sono rimasti feriti in modo lieve e sono stati soccorsi e trasportati presso l’ospedale di Vibo Valentia da due ambulanze del servizio sanitario locale.

L’intervento dei Vigili del Fuoco è valso alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e dell’area interessata. Per consentire le operazioni di soccorso e il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale, il tratto autostradale in direzione nord è rimasto chiuso fino alle ore 16:40.