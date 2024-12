Incidente su Viale De Filippis: Suzuki si ribalta, intervento dei Vvf

Squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro sede centrale è intervenuta alle ore 12.20 circa su Viale De Filippis direzione Catanzaro per incidente stradale.

Una la vettura coinvolta, una Suzuki Gran Vitara che per cause in corso di accertamento perdeva il controllo ribaltandosi al di là della carreggiata.

A bordo della vettura due donne che riportavano ferite lievi e contusioni.

Le stesse affidate al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasferimento presso struttura ospedaliera per ulteriori controlli.

Intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del sito e della vettura.

Sul posto polizia stradale per gli adempimenti di competenza.