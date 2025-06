Incidente tra auto e moto a Cosenza: ferito un motociclista. Traffico in tilt

Tempo di lettura: ~2 min

Mattinata di tensione a Cosenza, dove un incidente stradale ha mandato in tilt il traffico cittadino. Poco dopo le 11 di sabato 31 maggio, un’auto e una moto si sono scontrate lungo via Romualdo Montagna, all’altezza dell’incrocio per Laurignano. L’impatto ha causato il ferimento del motociclista, immediatamente soccorso dal personale del 118 e trasportato in ospedale per accertamenti. Le sue condizioni, al momento, non sembrerebbero gravi.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale per gestire la viabilità e avviare i rilievi del caso. La collisione ha provocato forti rallentamenti nella circolazione, già intensa in quella fascia oraria, creando disagi agli automobilisti diretti verso il centro cittadino e le zone limitrofe.

Altro incidente sulla Statale 106 in località Torricella

Nella stessa mattinata, un altro incidente ha interessato la provincia di Cosenza, stavolta lungo la Strada Statale 106, in località Torricella. Anche in questo caso si sono registrati rallentamenti significativi al traffico veicolare, con disagi per i tanti pendolari e automobilisti in transito.

Le cause esatte degli incidenti sono al vaglio delle autorità competenti. I rilievi e gli accertamenti proseguiranno nelle prossime ore per chiarire la dinamica di entrambi gli episodi.

Sicurezza stradale sotto osservazione

Gli eventi odierni riaccendono l’attenzione sulla sicurezza stradale a Cosenza e in provincia, soprattutto nei fine settimana, quando il flusso di traffico aumenta sensibilmente. Gli esperti ricordano l’importanza di rispettare i limiti di velocità e mantenere alta la soglia di attenzione, specie nei tratti più trafficati e in prossimità degli incroci.

