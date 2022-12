Incidenti stradali mortali. SS16 scontro auto, morto un 18enne e un 32enne 4 feriti di cui due gravissimi, i dettagli

È di due uomini morti e quattro feriti il bilancio di un incidente stradale che si è verificato poco fa sulla provinciale Brindisi- San Pietro Vernotico, all'altezza di Tuturano. Tra i feriti, tutti portati al "Perrino" di Brindisi, due sarebbero in gravissime condizioni. Tre le auto coinvolte dopo uno scontro frontale tra una Ford Fiesta ed una Focus. Una terza autovettura ha impattato contro il guard rail. Sul posto vigili del fuoco e personale del 118.

BRINDISI - A perdere la vita, invece, Luigi Raffaele Marangio residente a San Pietro Vernotico: 19 anni da compiere a febbraio ed una vita interrotta per sempre a pochi chilometri da casa. Inseguiva un sogno di una vita diversa a migliaia di chilometri lontano dai suoi affetti, l'altra vittima dello scontro Augustine Kwadwo Kona, 32 anni, originario del Ghana, in Italia da qualche anno e residente a Brindisi. Le due vittime erano alla guida dei due veicoli.



Sull'auto guidata da Marangio viaggiavano in totale cinque persone, tra cui i due 20enni in fin di vita ora ricoverati al "Perrino" di Brindisi; tre invece all'interno della vettura condotta dal 32enne. Sul posto ormai da ore due ore lavorano gli agenti della Polizia Locale per acquisire i rilievi dello scontro frontale tra le auto. Ci sarebbe anche una terza macchina coinvolta ma il conducente non ha riportato traumi gravi.

Distrutte le vetture invece di Marangio e Kona, con le forze dell'ordine che hanno dovuto chiudere il tratto della statale 16 provinciale per tutti gli accertamenti ed il recupero dei mezzi. Sul posto diverse ambulanze del 118 e i vigili del fuoco che hanno estratto le persone dalle lamiere ed agevolato i soccorsi per i feriti. Il 32enne ed il 18enne, invece, sono morti sul colpo pochi istanti dopo il violento impatto: vano ogni tentativo di rianimarli da parte dei soccorritori intervenuti.

Il pubblico ministero di turno Pierpaolo Montinaro ha disposto il sequestro dei tre mezzi. Quello avvenuto questa sera è solo l'ultimo di una serie drammatica d'incidenti in meno di una settimana in Puglia. Domenica scorsa a perdere la vita in provincia di Bari tre giovanissimi di 19, 21 e 25 anni che viaggiavano a bordo di una Mini Cooper. L'auto, guidata da un 29enne lievemente ferito, dopo aver impattato contro un pullman turistico ha arrestato la sua corsa contro un muro, dopo aver colpito anche lo spartitraffico.

Il 21enne Michele Traetta è morto sul colpo; le due amiche Elisa Buonsante e Sara Grimaldi sono decedute poche ore dopo l'arrivo in ospedale. Per quell'incidente ci sono due indagati dalla Procura di Bari per omicidio stradale plurimo. (Ansa)

In aggiornamento