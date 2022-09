Incidenti stradali: Ss 106 svincolo per Camini scontro tra auto e camion, morto 87enne

Incidenti stradali: scontro tra auto e camion, morto 87enne. E' accaduto sulla Ss 106 all'altezza dello svincolo per Camini

CAMINI, 12 AGO - Un pensionato originario di Placanica, Ferdinando Marzano, di 87 anni, è morto in un incidente stradale che si è verificato sulla Statale 106 all'altezza dello svincolo per Camini.



La vittima, stando a quanto accertato dai carabinieri e dai vigili del fuoco, era alla guida di una Fiat "500", vecchio modello, quando per cause ancora in via di accertamento la sua vettura è entrata in collisione con un camion. L'impatto tra i due veicoli è stato violentissimo e, ad avere la peggio, è stato l'anziano pensionato che è deceduto sul colpo.



Inutile l'intervento dei sanitari del servizio 118. Illeso il conducente del mezzo pesante. I due veicoli sono stati sottoposti a sequestro su disposizione della Procura di Locri. A stabilire l'esatta dinamica dell'incidente saranno i carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Roccella Jonica.