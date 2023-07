Incidenti stradali. Tamponamento su viale Emilia a Catanzaro: nessuna ferito grave

Tamponamento su viale Emilia a Catanzaro: Nessuna ferita grave riportata

A Catanzaro, si è verificato un incidente stradale su viale Emilia. Due automobili si sono tamponate per cause ancora in fase di accertamento. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti un'ambulanza e la Polizia locale per effettuare gli accertamenti di routine. Non sembra che nessuno abbia riportato ferite gravi, secondo quanto riferito. (Immagine archivio)





In aggiornamento