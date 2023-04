Incidenti Stradali. Tragedia: scontro fra due auto in provincia di Asti, quattro morti, i dettagli

Tragedia sulla strada provinciale 456: Scontro mortale tra due auto in provincia di Asti, quattro vittime a Nizza Monferrato

Un grave incidente stradale si è verificato poco dopo le 22 di ieri sera sulla strada provinciale 456 a Nizza Monferrato, in provincia di Asti. Secondo le prime informazioni fornite dai vigili del fuoco, due auto sono state coinvolte nello scontro e il bilancio è di quattro vittime.

L'incidente è avvenuto sulla strada del Turchino che collega la Liguria al Monferrato, precisamente nel tratto conosciuto come strada Ponteverde. Sul luogo dell'incidente sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, provenienti da Asti e da Nizza Monferrato, oltre alla Polizia stradale, che sta conducendo i rilievi e la ricostruzione dello scontro.

Si tratta di una tragedia che ha causato la perdita di vite umane e che ha lasciato un'impronta di dolore nella comunità locale. Le indagini sono in corso per stabilire le cause dell'incidente e fare chiarezza sulla dinamica dell'accaduto. Le autorità locali e le forze dell'ordine stanno lavorando per fornire assistenza alle famiglie coinvolte e per garantire la sicurezza sulla strada. (immagine archivio)