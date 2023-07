Catanzaro. Incontro-dibattito sulla rigenerazione urbana al complesso San Giovanni con la partecipazione di Giusy Iemma

Incontro-dibattito sulla rigenerazione urbana al Complesso San Giovanni con la partecipazione di Giusy Iemma

Venerdi 9 giugno al complesso San Giovanni incontro dibattito sulla rigenerazione urbana

L’amministrazione comunale - settore Pianificazione del territorio - in collaborazione con l’I.N.U. (Istituto Nazionale di Urbanistica) sezione Calabria, ha promosso per venerdì 9 giugno prossimo, alle ore 17, nella Sala conferenze del Complesso monumentale San Giovanni, l’incontro-dibattito dal titolo “Rigenerazione urbana. Quali strumenti normativi”.

Ne dà notizia la vicesindaco Giusy Iemma specificando che l’iniziativa vuole rappresentare l’occasione per promuovere un proficuo confronto che sarà avviato nell’ambito del dibattito pubblico sulle recenti crisi a livello mondiale di carattere economico, ambientale, climatico, energetico e sanitario. Emergenze che hanno evidenziato la necessità di intervenire anche sulle politiche urbane, in modo tale da riorganizzare gli assetti della città in maniera ecosostenibile, anche attraverso le opportunità previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Si tratta della terza iniziativa che l’Assessorato all’Urbanistica promuove in materia di rigenerazione urbana: dopo aver coinvolto ed ospitato prestigiosi relatori sulle esperienze di Barcellona, Prato e Trento, questa volta il dibattito vedrà come interlocutore la storica realtà dell’INU impegnata a veicolare i principi della pianificazione.

Sono previsti gli interventi del sindaco Nicola Fiorita; di Domenico Passerelli, Professore Universitario presso la Facoltà di Architettura di Reggio Calabria; dei senatori Nicola Irto e Tilde Minasi; del Presidente del Consiglio regionale, Filippo Mancuso; degli assessori all’Urbanistica delle Province di Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia; del presidente della commissione urbanistica, Gregorio Buccolieri, consiglieri regionali, sindaci e amministratori. Invitati a prendere parte anche i presidenti e rappresentanti della Camera di Commercio di Catanzaro-Crotone-Vibo, degli Ordini e Collegi professionali degli Architetti, degli Ingegneri, dei Geologi e dei Geometri, oltre che di sindacati, Legacoop Calabria, realtà del Terzo settore e associazioni culturali.