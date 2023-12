Incontro sulla protezione dei minori dalle diverse forme di violenza

Troppo esposti alla violenza: come proteggere e responsabilizzare i minori Un incontro della Parrocchia San Giovanni con Fondazione Città Solidale

Forse si fatica a prenderne piena consapevolezza: bambini e ragazzi sono pericolosamente esposti a diverse forme di violenza, nel mondo virtuale come in quello reale. Anche quando non sono subite direttamente, le esperienze di violenza possono insinuarsi attraverso i media e i social, capaci di condizionare sensibilmente la percezione della realtà, le relazioni e lo sviluppo della personalità dei minori. Più che i sistemi di protezione tecnologici, possono essere efficaci la consapevolezza e il senso di responsabilità, a cui genitori e figli hanno bisogno di essere maggiormente educati e stimolati.

Sulla base di queste considerazioni, il parroco di San Giovanni, d. Francesco Brancaccio, d’intesa con i catechisti, ha chiesto alle specialiste del Settore antiviolenza di Fondazione Città Solidale di incontrare i genitori dei minorenni e i ragazzi di scuola media, riproponendo così una prima esperienza molto riuscita già organizzata alcuni mesi fa. Grazie alla rinnovata disponibilità della Scuola di Alta Formazione dell’UMG, l’incontro sarà tenuto sabato 18 novembre, dalle 16:00 alle 17:30, presso la Sala Gissing del Complesso Monumentale San Giovanni di Catanzaro. Il dialogo sarà condotto dalla psicologa Monica Riccio e dall’educatrice Laura La Manna.