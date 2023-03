Incredibile ma vero. Il Volo Londra-Milano: aereo al completo ma è troppo pesante. Video

Incredibile ma vero, un volo da Londra a Milano è stato costretto a chiedere a dei passeggeri di scendere dall'aereo a causa del peso eccessivo dell'aeromobile. L'equipaggio ha dichiarato che era troppo pericoloso decollare con 500 chili in eccesso, in particolare a causa delle condizioni meteorologiche sulla rotta. Dopo che sono stati tolti i bagagli dalla stiva, sei passeggeri sono stati invitati a scendere dall'aereo, e sono stati offerti loro voucher da 250 euro a titolo di compensazione.

Nonostante la proposta di voucher, i passeggeri rimasti a bordo hanno espresso la loro preoccupazione per la situazione. Tuttavia, l'equipaggio ha assicurato loro che la situazione era stata risolta e che l'aereo era ora in grado di decollare in sicurezza.

La storia ha suscitato un certo scalpore sui social media, con molti utenti che si sono chiesti come sia possibile che un'azienda aerea si trovi in una situazione del genere. Tuttavia, gli esperti del settore hanno spiegato che il peso è un fattore critico nella sicurezza dei voli, e che le compagnie aeree devono rispettare rigidi protocolli per garantire la sicurezza dei passeggeri e dell'equipaggio.

In ogni caso, la vicenda si è conclusa con un lieto fine: l'aereo è decollato senza problemi e tutti i passeggeri sono arrivati a destinazione in sicurezza.



Twitter Video di Alessandro Alciato