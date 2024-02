Indagine a Catania: frustate bimbo di 5 anni madre e zia in manette per maltrattamenti

CATANIA, 21 FEB. – Una madre 28enne e una donna di 23 anni, e 'zia', entrambe di origine nigeriana, sono state fermate in seguito a un'indagine condotta dalla Procura di Catania. L'indagine è scaturita dalla denuncia di una dirigente scolastica e ha rivelato che un bambino di cinque anni sarebbe stato sottoposto a punizioni fisiche, consistenti in colpi e frustate alla schiena e sulle gambe, a causa delle sue 'monellerie'. Il Gip ha convalidato il fermo e ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare per le due donne, azione eseguita dalla Squadra mobile della Questura. Sono in corso indagini per reati di maltrattamenti e lesioni personali pluriaggravate.