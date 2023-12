Indagine in corso a Lamezia Terme: tentativo di abuso su studentessa minorenne"

La polizia procede all'identificazione dell'aggressore grazie alle prove fotografiche e video

LAMEZIA TERME 04 OTT. - A Lamezia Terme, la polizia sta conducendo un'indagine per identificare un individuo che avrebbe cercato di abusare di una studentessa minorenne che frequenta un istituto superiore della città. La giovane studentessa è riuscita a sfuggire all'aggressore grazie alla sua reazione pronta e all'aiuto dei suoi compagni di classe e di alcuni adulti presenti.

L'incidente è avvenuto poco prima dell'orario di ingresso nelle aule, quando l'uomo si è avvicinato a un gruppo di ragazzi e ragazze e ha molestato in particolare la studentessa. Fortunatamente, la sua pronta reazione e l'intervento tempestivo delle persone presenti hanno costretto l'aggressore a fuggire dalla scena. Si ritiene che la situazione sia stata documentata da video e fotografie scattate dai presenti, che sono ora in possesso della polizia e saranno utilizzati come prove nell'indagine in corso. (Ansa)