Infrastrutture: "disastro strade", sindaco Giuseppe Lo Verde in tenda a Polizzi

POLIZZI GENEROSA (PA), 12 FEBBRAIO - Singolare protesta del sindaco di Polizzi Generosa, Giuseppe Lo Verde, che da 13 anni vede chiusa la strada che collega il suo paese con quella parte importante del suo territorio che e' Piano Battaglia, localita' turistica e sciistica del Palermitano. Ha deciso per questo di trasferire il suo ufficio in tenda nei fine settimana. La 'nuova sede' sara' inaugurata sabato prossimo e sara' allestita nel territorio di Piano Colla a pochi passi da Piano Battaglia. Sara' presidiata dalla Polizia municipale e vi sventolera' la Bandiera italiana. "Come puo', un paese come Polizzi Generosa, vedersi sbarrata per 13 anni la porta di accesso ad un centro come Piano Battaglia che potrebbe rappresentare il motore di sviluppo concreto e importantissimo per la crescita della cittadina Madonita.



Come si puo' bloccare questa strada che rappresenta l'arteria di accesso principale a quello che e' un tesoro inestimabile, ovvero l'Abies Nebrodensis", dice il sindaco Lo Verde che lancia un appello: "E' ora di far sentire a gran voce la nostra sofferenza, invito tutti i cittadini, Polizzani e Madoniti in generale, ad unirsi ed affiancare l'amministrazione affinche' vengano riconosciuti quelli che sono i diritti base e fondamentali dei cittadini del territorio. Serve una mobilitazione generale, cosi' da smuovere finalmente le coscienze di chi questo territorio deve attenzionarlo, senza se e senza ma". La nuova protesta del sindaco Lo Verde e' il primo passo di una piu' grande che nei prossimi giorni, dove non si dovesse aprire la strada che collega Polizzi con Piano Battaglia, vedra' altre prese di posizione. "La viabilita' sulle Madonie - commenta il sindaco Lo Verde - e' disastrosa. E' ora di ribellarsi a questa situazione di immobilismo ed indifferenza per il territorio madonita. Come possono dei piccoli centri montani pensare ad una qualsiasi strategia di sviluppo quando gli stessi sono inaccessibili? Come si possono abbandonare a loro stesse le amministrazioni e gli abitanti di questo territorio?".