Infrastrutture: sindaci Locride, conferma stanziamento 130 mln su lavori tratti SS106

Infrastrutture: sindaci Locride, conferma stanziamento 130 mln. Incontro con sottosegretario Margiotta su lavori tratti Ss 106

CATANZARO, 19 FEB - "I presidenti dell'Assemblea e del Comitato dei sindaci della Locride, rispettivamente Caterina Belcastro e Giuseppe Campisi, assieme ai primi cittadini di Locri e San Luca, Giovanni Calabrese e Bruno Bartolo, accompagnati da Klaus Davi, consigliere comunale di San Luca, promotore dell'incontro, hanno incontrato a Roma il sottosegretario alle Infrastrutture e ai trasporti, Salvatore Margotta.



Al centro del confronto lo stato di avanzamento dei lavori delle principali arterie della Locride". Lo riferisce un comunicato diramato dagli amministratori. "Dalla riunione - si aggiunge nella nota - si è avuta conferma dello stanziamento di 130 milioni di euro per il prolungamento di alcuni tratti della strada statale 106 che riguardano Caulonia-Monasterace e Locri-Ardore, risorse importanti ma non sufficienti per le necessità del nostro territorio.



Nei prossimi giorni ci sarà un confronto con il Compartimento Anas Calabria il cui responsabile è stato contattato telefonicamente per definire le modalità del tavolo, con il coinvolgimento della Regione Calabria, attore-attuatore principale degli interventi programmati e richiesti". "Continua l'azione dei Sindaci - conclude il comunicato - al fine di trovare un'adeguata soluzione alle tante criticità che attanagliano il nostro territorio".