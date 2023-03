Inglese, abbiamo un problema: in Italia lo parla solo il 19,7% dei giovani diplomati

In Italia, sono poche le persone che parlano l'inglese ad un livello accettabile. Questa situazione è dovuta a diverse cause, che andremo ad analizzare in questo articolo, insieme ai dati delle ultime indagini. Secondo uno studio recente, infatti, soltanto il 19,7% dei giovani diplomati italiani parla fluentemente la lingua in questione. La Penisola si trova così solo al 26esimo posto nella classifica europea, su 35 paesi. Un dato preoccupante, soprattutto considerando tutte le conseguenze che questa lacuna comporta a livello professionale.

Solo il 19,7% dei neodiplomati parla bene l'inglese

Come anticipato poco sopra, basandosi su un recente studio, è emerso quanto segue: se si prendono in considerazione i giovani diplomati, soltanto il 19,7% parla fluentemente la lingua inglese. Ciò spinge l'Italia al 26esimo posto della classifica europea: una situazione che ci vede lontani anni luce da altri paesi, come la Germania, la Grecia, la Francia, l'Austria e la Norvegia. Paradossalmente, i numeri sono più positivi se si analizza la situazione della fascia over 40: segno che, spesso, l'inglese lo si impara da adulti e non da ragazzi.

Le soluzioni per porre rimedio a questa situazione

Dunque, è possibile porre rimedio a questa situazione? Certamente. Oggi esistono numerose opportunità per imparare l'inglese, anche da casa propria. Ad esempio, ci si può iscrivere ad un corso di inglese online per principianti, con insegnanti madrelingua, ognuno con il proprio stile di insegnamento e le proprie caratteristiche. Così si può imparare l'idioma in modo efficace, senza dover affrontare il problema della mancanza di professori madrelingua che - purtroppo - rappresenta uno dei maggiori ostacoli nella Penisola.

Inoltre, l'esperienza all'estero può essere un'ottima soluzione per chi vuole migliorare il proprio inglese, portandolo ad un livello superiore. Grazie ad un soggiorno studio, infatti, è possibile immergersi completamente nella lingua e nella cultura straniera, migliorando le proprie competenze in maniera significativa. Oltre alla possibilità di frequentare corsi di inglese strutturati ad hoc per chi parte da zero o quasi, infatti, risiedendo all'estero si potrà approfittare di un esercizio continuo.

Quali sono i motivi del gap linguistico italiano?

In primo luogo, il fatto che spesso si inizia a parlare inglese superati gli 8 anni. A questa età, infatti, l'apprendimento delle lingue diventa già più complesso. In secondo luogo, come anticipato poco sopra, ci sono pochi professori madrelingua a disposizione dei nostri studenti. Questo ovviamente non facilita l'apprendimento di un inglese di buona qualità, destinato dunque a rimanere ad un livello prettamente scolastico. Infine, ancora oggi ci sono molte persone che sottovalutano l'importanza di questa lingua, decisiva per il futuro professionale delle nuove generazioni.

In conclusione, la situazione dell'inglese in Italia è ancora molto lontana da quella di altri paesi europei. Tuttavia, ci sono soluzioni e opportunità a disposizione dei nostri studenti per migliorare le proprie competenze linguistiche, dai corsi fino alle esperienze all'estero. Meglio attivarsi il prima possibile, considerando che più si resta indietro, più sarà difficile in futuro trovare lavoro, specialmente in ambito internazionale.