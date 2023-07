Instabilità meteorologica in Italia: perturbazione in transito porta piogge e temporali su varie regioni. I dettagli

Instabilità meteorologica in Italia: Perturbazione in Transito porta Piogge e Temporali su varie regioni. Meteo: Prossime ore, Perturbazione in Transito, tante Piogge e Temporali su queste regioni

Nelle prossime ore il tempo continuerà a rimanere molto instabile e tratti perturbato su alcune regioni del nostro Paese dove il transito di una perturbazione provocherà ancora tante piogge e temporali.

Non trova pace l'Italia sul fronte meteorologico per effetto di una circolazione su scala generale ormai divenuta chiaramente anomala per il periodo. La ragione va ricercata soprattutto nella totale assenza delle alte pressioni in area mediterranea. L'anticiclone delle Azzorre, infatti, continua a mantenere un'insolita posizione troppo sbilanciata verso il Nord Europa, mentre il suo stretto parente africano rimane ancora assopito sulle sue terre d'origine. Sul nostro Paese invece, la pressione continua a rimanere livellata su valori medio/bassi ed il tempo, gioco forza è costretto a ad assumere connotati di forte instabilità.

Cosa accadrà allora nelle prossime ore sul fronte meteo? Nel corso della mattinata il tempo peggiore lo troveremo soprattutto sulle regioni di Nordest ed in forma più irregolare anche su molti angoli del Centro e del Sud. Su queste zone ci attendiamo piogge sparse localmente a sfondo temporalesco. Più asciutto invece si manterrà il tempo sulle regioni di Nordovest a su molti tratti del Sud.

Anche la seconda parte della giornata sarà ben lungi dal trascorrere tranquilla. Continuerà infatti a rimanere alto il rischio di piogge sparse e temporali che si andranno ulteriormente formando nelle ore pomeridiane con graduale coinvolgimento anche del Sud. In serata, infatti, mentre si noteranno i primi segnali di un graduale miglioramento su alcune aree del Nord, ci attendiamo un forte peggioramento al Sud in particolare a carico della Sicilia.

Per capire ancora meglio la distribuzione e gli accumuli di pioggia, vi mostriamo questa mappa centrata proprio per la giornata di Lunedì 5 Giugno. Nelle aree colorate di blu ci attendiamo cumulati di pioggia anche prossimi ai 40mmm l'equivalente di 40 litri per metro quadrato.

Il quadro meteorologico sarà poi destinato a rimanere molto instabile anche in quel di Martedì 6 soprattutto sulle regioni di Nordest e su gran parte del Centro-Sud dove specialmente nelle ore pomeridiane si manterrà ancora elevato il rischio di forti temporali.

Ma di quanto accadrà nei prossimi giorni vi daremo maggiori dettagli nei prossimi aggiornamenti. (iLMeteo)

In aggiornamento