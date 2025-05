Tempo di lettura: ~1 min

Intenso «Sabato del Villaggio» con Giulio Ferroni. Il grande critico letterario chiude la rassegna 2025

Un folto pubblico ha fatto da cornice al Seminario Vescovile di Lamezia Terme anche al quinto e ultimo appuntamento della rassegna culturale Il Sabato del Villaggio.

Protagonista dell’evento, Giulio Ferroni, tra i massimi studiosi internazionali di letteratura italiana. Durante la serata, Ferroni, in dialogo con Raffaele Gaetano, ha regalato al pubblico un incontro ricco di spunti di riflessione sul rapporto tra letteratura e natura, ricostruendo il binomio con ricchezza di dettagli e passione. Non sono mancati spunti sul suo essere critico profondo e originale. Molto interessanti anche i riferimenti alle dinamiche ambientali in rapporto sempre alla storia della letteratura. Insomma, una totale immersione nella grande cultura che ha appassionato il pubblico lasciandolo alla fine molto soddisfatto.

Un altro prezioso appuntamento, questo del Sabato del Villaggio con Giulio Ferroni, che contribuisce una volta di più all’arricchimento culturale della nostra Regione.

Il Sabato del Villaggio ritornerà nel 2026 con un cartellone ricco di appuntamenti in occasione, tra l’altro, dei suoi venti anni di vita.

