Inter-Bologna 6-1: nerazzurri a valanga, Dimarco show il commento post-partita del tecnico Inzaghi. Le parole del tecnico nerazzurro al termine della gara contro il Bologna

Una gara a senso unico con un risultato pirotecnico. L'Inter vince 6-1 a San Siro contro il Bologna nella 14ª giornata di Serie A. Dopo il fischio finale mister Simone Inzaghi ha commentato così il match:

"Abbiamo avuto un percorso importante a San Siro. Giocavamo contro una squadra che veniva da un buon momento con quattro vittorie consecutive. Dopo il gol che abbiamo preso siamo rimasti in partita, reagendo bene. Nelle ultime sei gare ne abbiamo vinte cinque. Abbiamo perso purtroppo a Torino. In campionato siamo lì tranne il Napoli che sta facendo un gran cammino. Tutte le squadre si fermano in campionato e fanno notizia come quando si ferma l'Inter. Facciamo i complimenti a chi sta davanti. Noi dobbiamo continuare a giocare come stasera sia in casa che in trasferta. Purtroppo non ero felice dopo il ko con la Juventus, ma in questi tre giorni ho visto lavorare i ragazzi consapevoli dopo la sconfitta di Torino che ci aveva fatto malissimo. Erano molto molto concentrati e avevo fiducia che l'avremmo sistemata già nel primo tempo. Tutti i giorni noi allenatori dobbiamo fare delle scelte. Non dimentichiamo che abbiamo fatto 18 gare senza Lukaku e 14 senza Brozovic che per noi sono due pedine importantissime, però grazie a tutti in Champions abbiamo fatto un cammino strepitoso e in campionato abbiamo perso qualche punto in trasferta che fa male. Dobbiamo guardare il nostro percorso. Pressione dopo la sconfitta contro la Juventus? La pressione ce l'ho sempre. Da quando giocavo ad ora che alleno. Con la dirigenza c'è un ottimo rapporto, ci si parla sempre. Mi fa piacere che ho una dirigenza che sia nelle vittorie che nelle sconfitte cerca sempre di analizzare in modo positivo e molto trasparente. Sono diretti e se hanno il bisogno di dirti qualcosa te lo dicono chiaramente".

I nerazzurri vanno in svantaggio, poi si scatenano: segnano Dzeko, due volte Dimarco, Lautaro, Calhanoglu e Gosens

Il tabellino

INTER-BOLOGNA 6-1 | TABELLINO

Marcatori: 22' Lykogiannis (B), 26' Dzeko (I), 36' Dimarco (I), 42' Lautaro (I), 48' Dimarco (I), 59' Calhanoglu (I) su rig.

INTER (3-5-2): 24 Onana; 37 Skriniar, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries (12 Bellanova 62'), 23 Barella (5 Gagliardini 74'), 20 Calhanoglu (14 Asllani 74'), 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco (8 Gosens 62'); 9 Dzeko, 10 Lautaro (77 Brozovic 62'). A disposizione: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 6 De Vrij, 11 Correa, 45 Carboni, 46 Zanotti, 47 Fontanarosa. Allenatore: Simone Inzaghi.

BOLOGNA (4-3-3): 28 Skorupski; 3 Posch, 5 Soumaoro, 26 Lucumi (4 Sosa 46'), 22 Lykogiannis; 30 Schouten, 17 Medel (6 Moro 46'), 19 Ferguson (21 Soriano 62'); 7 Orsolini, 9 Arnautovic (11 Zirkzee 62'), 99 Barrow (55 Vignato 74'). A disposizione: 1 Bardi, 23 Bagnolini, 8 Dominguez, 10 Sansone, 20 Aebischer, 29 De Silvestri, 33 Kasius, 50 Cambiaso. Allenatore: Thiago Motta.

Ammoniti: Arnautovic (B), Lucumi (B), Lautaro (I), Medel (B), Sosa (B) Recupero: 2' - 2'. (continua su inter.it)