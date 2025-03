Inter, Inzaghi esalta la vittoria: "Prestazione straordinaria contro una grande Atalanta" (Video)

Inter, Inzaghi dopo la vittoria sull’Atalanta: "Abbiamo battuto una grande squadra"

BERGAMO – L’Inter si impone con un netto 2-0 sull’Atalanta e continua la sua corsa in vetta alla classifica. Una prova di forza quella dei nerazzurri, che hanno dominato la sfida con qualità, aggressività e determinazione. Al termine della partita, Mister Simone Inzaghi ha analizzato la prestazione della sua squadra in conferenza stampa, esprimendo grande soddisfazione per il risultato.





La soddisfazione di Inzaghi: "Abbiamo meritato di vincere"

“Abbiamo battuto una grande squadra in un campo difficilissimo. È un grande piacere vedere la squadra giocare così – ha dichiarato Mister Simone Inzaghi –. Abbiamo vinto con corsa, aggressività, determinazione e tecnica. Era una partita importante, non decisiva, ma vincerla con questa personalità è un bel segnale.”

L’Inter, prima in classifica e ancora in corsa su tre fronti tra campionato, Coppa Italia e Champions League, continua a dimostrare solidità e compattezza. “Nel calcio siamo giudicati ogni 72 ore, siamo orgogliosi di ciò che stiamo facendo, ma sappiamo quali sono i pericoli. Abbiamo chiuso la partita con Bisseck quinto di destra e Correa quinto di sinistra, dimostrando spirito di adattamento e disponibilità da parte di tutti.”





Infermeria e gestione della sosta

Un tema centrale della conferenza è stato lo stato fisico della squadra. Diversi giocatori chiave sono out per infortunio, tra cui De Vrij, Darmian, Dimarco, Zielinski e Zalewski. Inzaghi ha spiegato: “Abbiamo dato ai ragazzi il tempo giusto per recuperare. Non volevamo forzare, erano infortuni delicati in posizioni importanti. Speriamo di riaverli alla ripresa.”

Alla domanda sulla sosta e sui giocatori impegnati con le nazionali, Mister Simone Inzaghi ha risposto: “Mi preoccupa, ma è giusto che vadano. Sono orgoglioso che possano rappresentare il proprio Paese. Speriamo che tornino tutti al meglio.”





Inter da record: più partite giocate di Napoli e Atalanta

L’Inter ha affrontato un numero impressionante di partite rispetto alle dirette concorrenti. Tra campionato, Champions League e Coppa Italia, la squadra ha accumulato minuti ed energie spese, ma senza mai perdere brillantezza. “Abbiamo disputato 43 partite a metà marzo, ma la squadra risponde bene. Ci siamo riequilibrati tra Champions e campionato e nelle ultime quattro partite abbiamo ottenuto quattro vittorie. La continuità è la chiave.”





La condizione fisica e il futuro dell’Inter

Un’Inter solida, capace di gestire la gara in ogni fase. “L’approccio è stato ottimo, ma la squadra ha dato tutto per 100 minuti – ha sottolineato Inzaghi –. Chi è entrato lo ha fatto benissimo, non è mai semplice subentrare in partite così delicate.”

Infine, il tecnico ha rassicurato i tifosi su Lautaro Martinez, che è sembrato chiedere il cambio prima del gol. “Nessun problema per Lautaro – ha detto Mister Simone Inzaghi –. Aveva speso tanto, avevamo già programmato il cambio. Ha fatto gol prima di uscire e siamo tutti contenti.”

Con questa vittoria, l’Inter continua il suo percorso verso il sogno Scudetto, consapevole delle difficoltà ma determinata a restare in corsa su tutti i fronti.