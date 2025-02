Inter-Lazio 2-0: Inzaghi esalta il gruppo e guarda al Napoli – "Noi siamo forti"

Inter, vittoria e certezze: Inzaghi elogia il gruppo dopo il 2-0 sulla Lazio

Il tecnico nerazzurro dopo il successo sui biancocelesti: “Orgoglioso dei miei ragazzi, ora pensiamo al Napoli”

L’Inter supera la Lazio con un netto 2-0 e continua la sua corsa in vetta alla classifica. Un successo maturato grazie alle reti di Arnautovic e Calhanoglu, ma soprattutto alla solidità di un gruppo capace di reagire nei momenti difficili. Al termine del match, Mister Simone Inzaghi ha analizzato la prestazione della sua squadra, evidenziando la qualità degli avversari e la compattezza del gruppo nerazzurro.

“Abbiamo sofferto, ma non ci siamo mai disuniti”

Nel post-partita, Simone Inzaghi ha elogiato il carattere della sua squadra:

“Abbiamo fatto una grande gara contro un’ottima squadra come la Lazio, ben organizzata e con giocatori di qualità. Nel primo tempo abbiamo sofferto, rischiando in un paio di occasioni, ma siamo stati bravi a rimanere compatti. Il gol di Arnautovic ci ha sbloccati, poi nel secondo tempo abbiamo fatto molto meglio. Ho ragazzi che danno tutto per questa maglia e io sono orgoglioso di allenarli”.

Un’Inter che ha saputo adattarsi anche a situazioni difficili, come l’emergenza sugli esterni. Darmian si è fermato, aggiungendosi agli infortunati Carlos Augusto e Zalewski, ma il tecnico ha sottolineato l’importanza di andare avanti con determinazione:

“Abbiamo sei partite in venti giorni, dovremo affrontarle una alla volta. Questo era il primo step e l’abbiamo superato bene. Ora ci aspetta il Napoli, una sfida importante”.

Frattesi e Taremi in campo nonostante i problemi fisici

Tra i protagonisti della serata ci sono anche Frattesi e Taremi, che nonostante alcuni acciacchi hanno stretto i denti per aiutare la squadra. Mister Inzaghi ha rivelato un retroscena sulla loro condizione:

“Hanno avuto problemi importanti, hanno giocato con antidolorifici, ma non si sono tirati indietro. Sapevano che era un momento delicato per noi, con tante partite ravvicinate, e hanno dato tutto. Questo è lo spirito giusto”.

Il futuro di Martinez e il ruolo di Arnautovic

Inzaghi ha poi parlato di due elementi chiave della rosa: il portiere Martinez e Arnautovic, autore di un gol spettacolare:

“Martinez è un ottimo portiere, la società me lo ha proposto l’anno scorso insieme ad altri tre elementi. Ha fatto benissimo con il Genoa e si è inserito bene. Sapeva che qui avrebbe trovato davanti Sommer, ma lavora sodo ogni giorno e sono molto contento di lui”.

Su Arnautovic, autore del gol che ha sbloccato la gara, Inzaghi ha spiegato la scelta tattica dietro la sua posizione:

“Avevamo preparato le palle inattive sapendo che la Lazio avrebbe tenuto giocatori alti. Arnautovic doveva posizionarsi davanti ai due marcatori e ha trovato la palla giusta. Conosciamo la sua qualità balistica, è stato bravo a sfruttare l’occasione”.

Testa al Napoli: “Noi siamo forti”

Ora il focus si sposta sul prossimo big match: sabato l’Inter sfiderà il Napoli in una gara cruciale per la corsa Scudetto. Inzaghi non si sbilancia, ma sottolinea la forza del gruppo:

“Non so come sarà la partita con il Napoli, ma noi siamo forti. Abbiamo dimostrato di poter contare su tutti i giocatori, anche quelli che hanno avuto meno spazio. Questo è fondamentale per arrivare fino in fondo in tutte le competizioni”.

Con questa mentalità vincente, l’Inter continua a marciare sicura verso i suoi obiettivi. La sfida al Napoli è dietro l’angolo, e i nerazzurri vogliono confermare ancora una volta il loro valore.