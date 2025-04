Inter-Milan 0-3: Il derby della delusione, Inzaghi ammette: “Dovevamo essere più bravi”

MILANO – Una notte amara a San Siro per i tifosi nerazzurri. L’Inter cade per 0-3 contro il Milan nella semifinale di ritorno di Coppa Italia 2024/2025, consegnando ai rossoneri il pass per la finale. Un ko pesante non solo per il risultato, ma anche per la rivalità storica tra le due squadre e l’importanza della posta in palio. Nel post-partita, il tecnico nerazzurro Mister Simone Inzaghi ha commentato con lucidità e amarezza quanto accaduto sul campo.

Inzaghi: “Abbiamo creato tanto, ma siamo stati poco cinici”

La delusione è palpabile nelle parole di Mister Inzaghi:

“Nel primo tempo dovevamo essere più bravi. Abbiamo creato tante situazioni, ma non siamo riusciti a sfruttarle per pochi centimetri, come quella traversa. È la prima volta che loro entrano in area e trovano il gol. Dovevamo essere più attenti nelle marcature.”

Un’analisi onesta di una partita in cui, soprattutto nei primi 45 minuti, l’Inter sembrava poter indirizzare la gara. Poi, il blackout.

“Il secondo gol su palla inattiva ha cambiato tutto. Dispiace perché davanti ai nostri tifosi volevamo la finale con tutte le forze. Non ce l’abbiamo fatta, ma dobbiamo reagire.”

Reazione attesa: “Una squadra matura deve saper ripartire”

Il ko nel derby segue un'altra sconfitta in campionato, rendendo questa settimana una delle più difficili della stagione. Ma Mister Inzaghi non cerca alibi:

“È la prima volta che perdiamo due partite in tre giorni quest’anno. Una squadra matura deve reagire a questi momenti. Sono sicuro che lo faremo.”

Il tecnico ha poi ricordato un’occasione importante per riaprire il match:

“Devrai ha avuto la palla giusta, ma il loro portiere ha fatto una bellissima parata. Non siamo stati lucidi come nel primo tempo.”

Milan cinico, Inter da ricostruire

Il Milan ha capitalizzato ogni occasione. Tre tiri in porta, tre gol. L’Inter, invece, ha pagato carissima l’imprecisione sotto porta e le sbavature difensive.

“Complimenti al Milan che ha meritato la finale” – ha concluso Mister Inzaghi – “noi dobbiamo analizzare come sempre e andare avanti meglio.”