Inter, vittoria e carattere: Mister Inzaghi sorride dopo il successo sulla Fiorentina 2-1 (Video)

L'Inter batte la Fiorentina 2-1 e porta a casa tre punti preziosi in ottica scudetto.

Al termine del match, Simone Inzaghi si presenta ai microfoni con un sorriso soddisfatto, consapevole dell'importanza della vittoria e della reazione della squadra dopo la sconfitta in Coppa Italia.

La soddisfazione di Inzaghi

"Abbiamo vinto una partita importante, tutti insieme: i ragazzi, il pubblico, che ci ha accompagnato in una gara non semplice. Sono molto soddisfatto", ha dichiarato Simone Inzaghi nel post-gara.

Tra i protagonisti, spicca Marko Arnautovic, autore del gol decisivo: "Due parole per lui sono doverose: è un ragazzo molto importante per noi, sia dentro che fuori dal campo. Sono contento che si sia tolto questa soddisfazione, la merita".

L’analisi della gara: approccio e determinazione

Il tecnico nerazzurro ha evidenziato la maturità della squadra: "In questi giorni abbiamo cercato di lavorare e di ascoltare poco quello che si diceva. Sapevamo di dover affrontare una squadra tosta, che si difende bassa e che ci aveva punito giovedì scorso. Stasera serviva attenzione e l’abbiamo avuta".

Un momento chiave è stato il rigore concesso alla Fiorentina, che ha portato al momentaneo 1-1: "Nonostante l’episodio, la squadra è rimasta lucida, senza innervosirsi. Volevamo vincere e ci siamo riusciti meritatamente".

Sprint finale e gestione delle energie

Con la vittoria sui viola, l’Inter resta in corsa per il titolo e si prepara allo sprint finale della stagione: "Il nostro percorso è ottimo, sia in campionato che in Champions. Ci sono altre squadre che vogliono la stessa cosa che vogliamo noi, ma oggi abbiamo dimostrato di essere pronti".

Un aspetto cruciale sarà la gestione della rosa: "Ho dovuto togliere Hakan Çalhanoğlu subito perché era ammonito e veniva da due partite consecutive. Nicolò Barella ha fatto una grandissima prestazione, si vedeva che aveva riposato giovedì. Cerco sempre di far rifiatare i giocatori quando possibile".

Infortuni e attesa per la sfida alla Juventus

Sul fronte infermeria, Inzaghi ha fornito aggiornamenti in vista del big match contro la Juventus: "Dobbiamo valutare Marcus Thuram e Marko Arnautovic. Federico Dimarco ha avuto la febbre alta negli ultimi cinque giorni, speriamo di recuperarlo per domenica".

Con una squadra in forma e un gruppo coeso, l'Inter si prepara alla prossima sfida con il chiaro obiettivo di continuare la corsa verso lo scudetto.