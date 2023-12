Intervento di Emergenza dei Vvf a Piazza Santa Caterina: rimozione calcinate e sicurezza in primo piano a Catanzaro

CATANZARO 20 NOV. - /Squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro sede centrale con supporto di Autoscala sono impegnati in Piazza Santa Caterina, nel cuore della città di Catanzaro per distacchi di calcinacci e parti di intonaco dal palazzo della Questura.



Intervento dei vigili del fuoco è valso ad eliminare ulteriori calcinacci in imminente pericolo di caduta e per la messa in sicurezza del sito. La posizione centrale della zona di intervento, lungo il Corso principale della città, ha attratto numerosi cittadini che si sono soffermati incuriositi ad osservare i vigili del fuoco all'opera.

Disagi per la circolazione. Non si registrano danni a persone causati dal distacco dei calcinacci.