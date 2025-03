Intimidazione a imprenditore: furgoni in fiamme, si indaga per incendio doloso

CASSANO ALLO IONIO, 26 MAR. - Un incendio di probabile natura dolosa ha distrutto due furgoni ai Laghi di Sibari, a Cassano allo Ionio. I due mezzi erano di proprietà di un giovane vivaista e giardiniere. L'incendio segue solo di qualche giorno un altro rogo che nei giorni scorsi aveva distrutto una barca, in quale caso di probabile natura accidentale.

Sull'incendio dei furgoni della notte scorsa, indagano i carabinieri della Compagnia di Cassano che, pur non escludendo alcuna pista, propendono per quella dolosa. Il rogo è divampato ieri sera intorno alle 22 distruggendo in poco tempo i due mezzi. Sul posto sono intervenuti, oltre ai carabinieri, anche i vigili del fuoco del distaccamento di Trebisacce che hanno lavorato a lungo per domare le fiamme ed evitare che si propagasse ad altre strutture e veicoli vicini.

Immediata la solidarietà e la vicinanza del sindaco di Cassano Gianni Papasso all'imprenditore. "Questo grave atto" - ha affermato - "segue il rogo di una barca avvenuto solo pochi giorni prima, che, per fortuna, si presuppone sia stato causato da un incidente. Tuttavia, non possiamo ignorare che questi episodi alimentano un clima di tensione e insicurezza, arrecando danno non solo agli imprenditori ma a tutta la comunità. Esprimo la mia ferma condanna e solidarietà al giovane imprenditore colpito sottolineando che i Laghi, in primis, devono rappresentare un volano di sviluppo per il nostro territorio, non possono essere teatro di malefatte e intimidazioni. Basta, una volta per tutte, alla cultura mafiosa della violenza e dell'intimidazione".

Dopo l'incendio, AssoLaghi ha deciso di convocare con urgenza una seduta ad hoc del comitato direttivo, invitando ai lavori anche i rappresentanti istituzionali del territorio. "Quanto accaduto" - è scritto in una nota diramata dal presidente dell'associazione Laghi di Sibari Luigi Guaragna - "viene condannato con forza e fermezza, esprimendo al contempo vicinanza e solidarietà agli stimati imprenditori vittime di tanta barbarie: la legalità è un valore imprescindibile e va tutelata senza incertezze".