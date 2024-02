Invasione Artica: Italia sotto la neve e vento dal gelido ventre della Russia - L'evoluzione meteorologica nel weekend

Invasione Artica: Italia sotto la neve e vento dal gelido ventre della Russia

"Blitz meteorologico nel weekend: temperature in picchiata, bufere di neve e venti intensi preannunciano un'epica sfida con l'inverno artico.

Il Meteo avvisa: un blitz gelido proveniente dalla Russia si abbatterà sull'Italia nel corso del prossimo weekend, portando temperature sotto la media e fenomeni di neve e vento. L'irruzione gelida è già iniziata a farsi sentire, con il flusso d'aria artico-continentale che si dirige verso i Balcani e successivamente verso l'Italia.

Le masse d'aria fredda raggiungeranno il loro picco il Sabato 20 Gennaio, con temperature in calo fino a 7-8°C al di sotto delle medie climatiche. Si prevede anche la formazione di un'area di bassa pressione, generando maltempo su diverse regioni. La Bora e il Grecale porteranno vere e proprie bufere di neve su Marche, Abruzzo e Molise, mentre Campania, Basilicata, Puglia e Calabria settentrionale vedranno fiocchi fino a quote collinari. Sulle regioni tirreniche, il rischio di nubifragi sarà massimo, soprattutto su Sardegna, Lazio, Campania e Calabria.

Domenica 21 Gennaio le temperature manterranno il loro carattere gelido, con valori fino a -5°C al Centro-Nord. Il vento di Bora e Grecale accentuerà ulteriormente la sensazione di freddo al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori.

Andrea Garbinato, responsabile redazione di www.iLMeteo.it, ha confermato l'arrivo di un nuovo affondo polare nel weekend, con cambiamenti significativi nelle condizioni meteorologiche.

Nelle prossime ore, il tempo si presenterà più autunnale che invernale, con temperature anomale per gennaio al Centro-Sud, che potranno raggiungere fino a 23°C in alcune città. Il Nord-Ovest e il Nord-Est vedranno un miglioramento, mentre piogge sparse colpiranno il versante occidentale.

Venerdì 19 Gennaio segnerà un repentino cambiamento, con l'arrivo di aria polare dalla Porta della Bora. I venti freddi e taglienti porteranno nevicate a bassa quota sull'Emilia, con possibili disagi alla circolazione autostradale. Le piogge si intensificheranno nel pomeriggio, interessando principalmente Emilia Romagna e Marche.

Il picco instabile è atteso Sabato 20 Gennaio, con un vero e proprio blizzard di neve al Centro-Sud. La quota neve minima oscillerà intorno ai 500 metri, trasformando l'Italia in una sorta di Canada per un giorno. Dopo questo evento, ci si aspetta un'alta pressione estesa e robusta, portando nuovamente lo zero termico a livelli estivi fino a 3500 metri, con possibili rischi di instabilità del manto nevoso e valanghe. (iLMeteo)

In aggiornamento