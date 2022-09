Calabria. Covid Maestra e alunno scuola infanzia positivi, tamponi. Leggi il dettaglio

Covid: maestra e alunno scuola infanzia positivi, tamponi Test per piccoli e personale struttura di Isca sullo Ionio

ISCA SULLO IONIO (CZ), 31 DIC - Un'insegnante e un bambino della scuola dell'infanzia di Isca sullo Ionio sono risultati positivi al Covid-19. Per questo motivo il sindaco del comune ionico Vincenzo Mirarchi, si è mobilitato insieme al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro, inviando gli elenchi dei bambini, personale scolastico e docente che frequentano la struttura, per la predisposizione dei tamponi molecolari.



Nei prossimi giorni, il dipartimento contatterà i genitori dei bambini interessati ed il personale per l'esecuzione dei tamponi.



"Fino ad allora - consiglia il primo cittadino - è opportuno mantenere l'isolamento fiduciario e evitare i ricongiungimenti famigliari nei giorni di festa".



Lo screening dei bambini avverrà nel comune limitrofo di Sant'Andrea Apostolo dello Ionio il 2 gennaio 2021, dalle ore 9.30, nel piazzale della Protezione civile, dove è stata allestita la tenda pre-triage. In quella occasione saranno effettuati tamponi anche agli alunni della Primaria di Sant'Andrea dove sono stati riscontrati alcuni casi di positività. (Immagine di repertorio)