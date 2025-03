Italia’s Got Talent 2025: Audition unica a Catanzaro, partecipa come pubblico

Italia’s Got Talent 2025 arriva a Catanzaro: come partecipare come pubblico

Italia’s Got Talent 2025 farà tappa a Catanzaro con un evento unico per gli appassionati di spettacolo e talent show. La città calabrese ospiterà l’unica audizione di questa edizione al Teatro Politeama nel mese di aprile. Un’occasione imperdibile per vivere dal vivo l’emozione del programma targato Disney Plus.

Come partecipare come pubblico

L’ingresso è gratuito, ma è necessaria la prenotazione tramite il form ufficiale disponibile sul sito www.italiasgottalent.it/pubblico. I posti sono limitati, quindi chi desidera assistere alle audizioni deve affrettarsi.

Chi può partecipare

L’evento è aperto a tutti, inclusi i minorenni dai dodici anni in su. I partecipanti sotto i diciotto anni dovranno essere accompagnati da un genitore o da un adulto con delega firmata da entrambi i genitori.

Un’esperienza da vivere dal vivo

Partecipare come pubblico a Italia’s Got Talent 2025 significa essere testimoni delle esibizioni, sostenere i concorrenti e assistere all’interazione tra i giudici e i protagonisti dello show. Il format, amatissimo dal pubblico italiano, torna con una stagione ricca di talento e spettacolo.

Dove si svolgerà l’evento

Le audizioni si terranno al Teatro Politeama di Catanzaro, una delle location