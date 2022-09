In Italia soggetto positivo a variante virus ‘dopo rientro oggi da Gb'

In Italia soggetto positivo a variante virus 'Paziente e convivente in isolamento dopo rientro oggi da Gb'

ROMA, 20 DIC - "Il Dipartimento Scientifico del Policlinico Militare del Celio, che in questa emergenza sta collaborando con l'Istituto Superiore della Sanità, ha sequenziato il genoma del virus SARS-CoV-2 proveniente da un soggetto risultato positivo con la variante riscontrata nelle ultime settimane in Gran Bretagna.



Il paziente, e il suo convivente rientrato dal Regno Unito con un volo atterrato presso l'aeroporto di Fiumicino, sono in isolamento e hanno seguito, insieme agli altri familiari e ai contatti stretti, tutte le procedure stabilite dal Ministero della Salute". Lo annuncia una nota del ministero.

Covid, variante inglese del Coronavirus: dalla diffusione ai vaccini. Cosa sappiamo finora

La nuova variante del coronavirus, isolata anche in Italia, preoccupa non solo il Regno Unito, dove si sta diffondendo velocemente. Molti Paesi europei hanno già chiuso o stanno sospendendo i collegamenti con la Gran Bretagna. Le incognite sono tante e un interrogativo pende sui vaccini già pronti, anche se al momento pare che la mutazione non ne infici l’efficacia. Ecco cosa sappiamo finora



DIFFUSIONE - Oltre che in Gran Bretagna, soprattutto a Londra e nel Sud-Est dell’Inghilterra, la variante del coronavirus è già stata accertata in altri Paesi. In Italia è stata isolata all'ospedale Celio di Roma. Sono inoltre 9 al momento i casi individuati in Danimarca, secondo quanto ha reso noto l'Oms. Altri casi sono stati registrati in Olanda e Australia





CARATTERISTICHE - A parlare della mutazione del virus è stato il premier britannico Boris Johnson, nella conferenza stampa in cui ha annunciato il lockdown natalizio: ”Sembra che il virus circoli più velocemente a causa di una nuova variante, non ci sono prove di una maggiore letalità ma sembra che si propaghi più velocemente". In Gb c'è stato un aumento di oltre il 50% dei contagi in una settimana. La variante appare "fuori controllo" ha messo in guardia il ministro della Salute Matt Hancock