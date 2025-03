Italia U19: Biglietti Gratuiti per le Sfide con Spagna e Francia a Catanzaro . I dettagli

Catanzaro ospita due match decisivi per la qualificazione agli Europei U19: l'Italia affronta Spagna e Francia allo Stadio Nicola Ceravolo. Biglietti gratuiti su FIGC.Vivaticket.it.

La Nazionale Under 19 si prepara per un appuntamento cruciale nella UEFA Elite Round, il torneo che determinerà le squadre qualificate alla fase finale degli Europei U19. Il teatro di queste sfide sarà lo Stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro, che ospiterà due incontri di altissimo livello: Italia-

Spagna il 22 marzo (ore 17:00) e Francia-Italia il 25 marzo (ore 15:00).

Due match da non perdere per gli Azzurrini

La squadra guidata dal CT Bernardo Corradi affronterà due avversarie di prestigio. La Spagna, tra le nazionali giovanili più forti al mondo, sarà un primo banco di prova impegnativo per gli Azzurrini, chiamati a dare il massimo con il supporto del pubblico italiano. Il secondo avversario, la Francia, promette una sfida altrettanto combattuta, decisiva per le sorti del girone.

Il grande calcio giovanile arriva a Catanzaro

Catanzaro è stata scelta come sede dell'Elite Round, un riconoscimento importante per lo Stadio Nicola Ceravolo, uno degli impianti storici del calcio italiano. L’evento è patrocinato dalla Città di Catanzaro e rappresenta un’opportunità unica per tutti gli appassionati di calcio di assistere gratuitamente a due partite di alto livello.

Biglietti Gratuiti su FIGC.Vivaticket.it

L'ingresso allo stadio sarà gratuito, con biglietti disponibili sulla piattaforma ufficiale della FIGC. Per assicurarsi un posto, è possibile prenotare su FIGC.Vivaticket.it. Un’occasione imperdibile per tifare Italia dal vivo!

Italia U19: i talenti del futuro in campo

La Nazionale U19 ha sempre rappresentato un trampolino di lancio per tanti giocatori che, successivamente, hanno raggiunto la Serie A e il calcio internazionale. Questo torneo sarà una vetrina importante per i giovani talenti azzurri, desiderosi di conquistare un posto alla fase finale dell’Europeo U19.

Come seguire le partite

Per chi non potrà essere sugli spalti, le gare dell'Italia Under 19 saranno trasmesse sui canali della FIGC e, con ogni probabilità, in diretta TV (da confermare).

Vivi l’emozione del grande calcio giovanile! Prenota subito i tuoi biglietti gratuiti su FIGC.Vivaticket.it e sostieni gli Azzurrini nella corsa all'Europeo!