It's The Joint!, Tormento inaugura la nuova stagione delle serate Hip-Hop della Capitale

Al via giovedì 8 dicembre a Largo Venue il nuovo ciclo di serate Hip-Hop firmate It's The Joint! Il format inaugurato nel 2019 torna oggi dopo lo stop pandemico con il live Tormento.

It's The Joint! è un evento Hip-Hop con musica suonata dal vivo, una piattaforma dove si incontrano musicisti, cantanti, rapper, DJ e beatboxer per superare confini e generi musicali. Questo è It's The Joint! dove una volta al mese la resident band Dumbo Station insieme a Danno dei Colle Der Fomento e alla crew Do Your Thang, condurranno la serata coinvolgendo numerosi ospiti a esibirsi con loro sul palco.

La special guest che inaugura la nuova stagione sarà Tormento, storico MC attivo dal 1991 come solista, ma anche con i Sottotono, oltre che in coppia con altri protagonisti della scena come Primo Brown, il fratello Esa e molti altri. Per l’occasione si esibirà proponendo dal vivo una selezione dei suoi successi riarrangiati dai musicisti della Dumbo Station.

La seconda parte della serata vedrà l'esibizione del rapper romano Rak della crew Barracruda, di tutti gli MC resident del Do Your Thang (Pacman XII, Penny, Panz, William Pascal, White Boy, Jekesa, il cantante SWED, i produttori Alan Beez e Rubber Soul), che assieme a Danno e alla band daranno vita a una vera e propria jam session tra rap e freestyle. Sul palco è prevista anche l’esibizione dell’MC Biasso, vincitore del primo ITJ Contest. I Dumbo Station sono Benjamin Ventura (tastiere), Paolo Zou (chitarra), Stefano Rossi (basso) e Davide Savarese (batteria). Prima e dopo le esibizioni sono previsti i DJ set di Welcome 2 the Jungle e DJ Dibba.

La nuova stagione vede anche la collaborazione degli artisti grafici Masito e Marco Raparelli, che hanno realizzato il logo e tutte le illustrazioni che accompagneranno i prossimi eventi.

Giovedì 8 dicembre

Ore 20

Largo Venue

Via Biordo Michelotti, 2 - Roma

Ingresso Euro 15

Infoline 0659875966