Jack White: Venerdì 22 novembre esce il vinile 7” limited edition del singolo “THAT’S HOW I’M FEELING”

È disponibile in digitale “YOU GOT ME SEARCHING”, un nuovo ed esclusivo brano di JACK WHITE.

La canzone sarà contenuta come lato B nel vinile 7’’ limited edition del singolo “THAT’S HOW I’M FEELING” in uscita venerdì 22 novembre.

“THAT’S HOW I’M FEELING” è tratto da “NO NAME”, che ha recentemente ricevuto una nomination ai GRAMMY® 2025 come “Miglior Album Rock” (la 34ª nomination nella carriera solista di White e la 46ª in totale, con 16 GRAMMY® vinti complessivamente).

È online il video di “That’s How I’m Feeling”, con immagini tratte dal tour di Jack Withe: www.youtube.com/watch?v=A3neCOTqfj8.

Il sesto album in studio di Jack White, “No Name” (https://sme.lnk.to/JackWhiteNoName), uscito ufficialmente ad agosto 2024, è stato distribuito a sorpresa nei negozi di Third Man Records, dove ai clienti sono state regalate, in modo guerrilla, copie vinile non marcate.

Fedele alle sue radici “fai da te”, l’album è stato registrato negli studi Third Man nel 2023 e 2024, stampato su vinile da Third Man Pressing e pubblicato da Third Man Records.