Joe Biden malato di cancro alla prostata: "Il momento più duro della sua vita"

L’ex presidente degli Stati Uniti ha una forma aggressiva di tumore alla prostata con metastasi ossee. Le reazioni da Trump, Obama, Harris e Clinton.

Washington, 19 maggio 2025 – Un colpo durissimo per Joe Biden e per la sua famiglia. L’ex presidente degli Stati Uniti, 82 anni, ha ricevuto una diagnosi di carcinoma prostatico ad alta aggressività, già diffuso alle ossa. La notizia, confermata dal suo ufficio in una nota ufficiale, arriva in un momento particolarmente complesso per il politico democratico, già nel mirino dell’opinione pubblica e del suo stesso partito per le sue condizioni fisiche e mentali, peggiorate visibilmente durante l’ultimo anno di presidenza.

“Sebbene si tratti di una forma molto aggressiva – si legge nel comunicato – il cancro sembra essere sensibile agli ormoni, il che rende possibile una gestione efficace della malattia.”

Il tumore, classificato come Gleason 9, è noto per la sua rapidità di diffusione. Al momento, Biden e i suoi familiari stanno valutando insieme al team medico la strategia terapeutica più adatta.

Un dramma personale che riapre vecchie ferite

Per Biden, la notizia riapre ferite profonde: quella della moglie Neilia e della figlia Naomi, morte in un incidente stradale nel 1972, e quella più recente del figlio Beau, scomparso nel 2015 per un tumore al cervello. Fonti vicine all’ex presidente parlano del “momento più duro” della sua vita dopo quei tragici eventi.

Un contesto delicato per la politica americana

L’annuncio giunge dopo giorni di polemiche accese. Il libro Original Sin dei giornalisti Jake Tapper (CNN) e Alex Thompson (Axios) ha gettato luce sulle condizioni critiche di Biden durante la seconda metà della sua presidenza. Secondo gli autori, alcuni consiglieri avevano preso in considerazione l’uso di una sedia a rotelle per affrontare un eventuale secondo mandato.

A peggiorare il quadro, anche la recente pubblicazione dell’audio dell’interrogatorio avvenuto nell’ottobre 2023 con il procuratore speciale Robert Hur: una voce affaticata, pause lunghe, difficoltà a ricordare anche date cruciali come quella della morte del figlio Beau.

Il sostegno bipartisan

Nonostante le tensioni politiche, il messaggio di vicinanza nei confronti di Biden è stato unanime. Donald Trump, suo storico avversario, ha dichiarato su Truth Social:

“Melania ed io siamo addolorati nell’apprendere della recente diagnosi. Auguriamo a Joe una pronta e prospera guarigione”.

Anche Kamala Harris ha espresso solidarietà su X, ricordando la forza d’animo del presidente:

“Joe è un combattente. Affronterà questa sfida con la stessa resilienza che ha sempre dimostrato”.

Hillary Clinton ha voluto ricordare l’impegno di Biden nella lotta contro il cancro:

“Penso a lui e alla sua famiglia in questo momento così difficile. Hanno fatto tanto per risparmiare ad altri il dolore che ora stanno vivendo”.

Barack Obama ha concluso con parole affettuose:

“Nessuno ha fatto di più di Joe per combattere il cancro. Sono certo che affronterà tutto con la sua determinazione e grazia”.