Calcio, Serie A: Juve-Fiorentina 1-0. Mister "Allegri esulta esageratamente per l'annullamento gol al Var ammonito"

Juve-Fiorentina 1-0. Mister "Allegri esulta esageratamente per l'annullamento gol al Var ammonito. Nella partita Juve-Fiorentina, l'allenatore della Juventus, Allegri, si è esultato in modo esagerato dopo che il gol del pareggio della Fiorentina è stato annullato dal Var. L'arbitro ha deciso di effettuare un controllo sul campo e ha giudicato l'azione irregolare, scatenando la gioia di Allegri e dei giocatori della Juventus. Tuttavia, l'atteggiamento del tecnico è stato così eccessivo che ha ricevuto un cartellino giallo.

Terza vittoria consecutiva per i bianconeri e terzo clean sheet di fila. All’Allianz Stadium i bianconeri superano 1-0 la Fiorentina grazie al gol di testa di Rabiot nel primo tempo e danno continuità al successo di martedì sera contro la Salernitana e a quello di giovedì 2 febbraio contro la Lazio nei quarti di finale di Coppa Italia. Ora, testa all’Europa League con la gara di andata degli spareggi che si giocherà giovedì 16 alle ore 21:00 all’Allianz Stadium.

Avvio intenso

L'inizio di gara si gioca su buoni ritmi, da una parte e dall'altra. La Fiorentina parte bene e al 4' la difesa bianconera ha già sventato con ordine e sicurezza due potenziali occasioni pericolose. La reazione della Juve non si fa attendere molto e al minuto 11 arriva con Kostić. Di Maria, da destra, prova a metterla a giro e sulla deviazione di un difensore si avventa l'esterno serbo che manca la porta di niente. L'azione, poi, viene fermata dalla bandierina dell'assistente che si alza.

La sblocca Adrien!

Con il passare dei minuti aumenta ulteriormente la pericolosità dei bianconeri nell'area di rigore viola e al 24' è ancora Filip ad andare vicinissimo al vantaggio: cross di Chiesa, sempre da destra, Vlahović manca la deviazione, ma ci arriva Kostic che impegna con il sinistro Terracciano. Sono le prove generali per il gol bianconero che arriverà dieci minuti più tardi con il colpo di testa di Rabiot. Bravissimo Adrien a trasformare in oro il pallone di Di Maria. Terracciano respinge il pallone messo in porta dal francese, ma la rete viene assegnata con l'aiuto della goal line technology, 1-0.

Avanti all'intervallo

La risposta della squadra allenata da Italiano arriva due giri di orologio più tardi con la conclusione secca di Duncan che, però, viene deviata e finisce sul fondo. Prima della fine del primo tempo c'è spazio per vedere ancora una bella ripartenza della Juve. Contropiede in velocità dei bianconeri: Di Maria allarga per Chiesa che, di prima intenzione, prova a restituirgliela, ma interviene la difesa viola. Dopo due minuti di recupero le squadre rientrano negli spogliatoi con la squadra di Massimiliano Allegri avanti grazie alla rete di Rabiot.

2-0 di Vlahović, ma…

Anche l’inizio di ripresa è tutto di marca bianconera. Al minuto 52 De Sciglio si rende pericoloso, dopo una splendida ripartenza, con un cross insidioso che, però, viene sporcato e si spegne sul fondo. La Juve continua a spingere sull’acceleratore alla ricerca del raddoppio e il 2-0 arriva al 58’ con un tocco sotto morbidissimo di Vlahović lanciato in profondità da Kostić, ma la gioia dura appena un minuto, il tempo che impiega il VAR per annullare la rete per posizione di fuorigioco dell’ex attaccante della Fiorentina.

Juve a testa bassa

Amareggiata per il gol annullato, i bianconeri continuano a creare palle gol attaccando a testa bassa. Al minuto 66 è il turno di Kean, subentrato dalla panchina proprio al posto di Vlahović, che sfrutta un recupero offensivo, ma a tu per tu con Terracciano viene ipnotizzato. Sei minuti più tardi si vede anche la squadra di Italiano che ci prova con Amrabat, ma la sua conclusione è centrale e Szczesny para in sicurezza.

Vittoria bianconera con brivido finale

Nel finale la Fiorentina prova a cercare il pari e parrebbe averlo trovato con Castrovilli, ma ancora una volta il VAR entra in gioco e questa volta il gol lo annulla ai toscani per posizione di fuorigioco di Ranieri in area bianconera. Si rimane sull’1-0 e dopo cinque minuti di recupero l’Allianz Stadium può esplodere di gioia per i tre punti conquistati.

Juventus - Fiorentina 1-0

Reti: 34' Rabiot

Juventus: Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; De Sciglio, Locatelli, Rabiot, Kostić; Chiesa (83' Paredes), Di Maria (76' Fagioli); Vlahović (65' Kean). A disposizione: Pinsoglio, Perin, Gatti, Rugani, Soulè, Barbieri, Iling-Junior, Barrenechea. Allenatore: Allegri.

Fiorentina: Terracciano; Dodò (80' Terzic), Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Bonaventura (80' Saponara), Amrabat, Duncan (61' Castrovilli); Gonzalez N. (80' Cabral), Kouamé, Ikoné (65' Jovic). A disposizione: Cerofolini, Sirigu, Venuti, Martinez Quarta, Bianco, Brekalo. Allenatore: Italiano.

Arbitro: Fabbri

Ammoniti: Rabiot (J), Alex Sandro (J), Duncan (F), Bonaventura (F), Bremer (J), Kostić (J), Kean (J)