Juve Stabia, Pagliuca: “Il Menti sia il nostro dodicesimo uomo contro il Catanzaro”

Juve Stabia-Catanzaro, mister Pagliuca carica l’ambiente: “Serve fame, cuore e la spinta del Menti”

Castellammare di Stabia – 30 aprile 2025 – Alla vigilia del big match tra Juve Stabia e Catanzaro, valido per la fase nazionale dei playoff di Serie C, il tecnico delle Vespe, Guido Pagliuca, ha parlato in conferenza stampa dallo stadio “Romeo Menti”. Una sfida cruciale, non solo per il sogno promozione, ma anche per l’orgoglio di un’intera città che vuole continuare a vivere una stagione straordinaria.

“Domani ci aspetta una gara difficile contro un avversario forte e ben allenato da Fabio Caserta, che a Castellammare ha lasciato un bellissimo ricordo. Dobbiamo ritrovare subito la nostra identità dopo la prestazione opaca di domenica,” ha dichiarato Pagliuca, consapevole della posta in palio.

Il tecnico gialloblù ha voluto ribadire l’importanza del percorso compiuto finora: “All’inizio puntavamo semplicemente a salvarci, a lasciarci cinque squadre alle spalle. Invece, siamo riusciti a vincere il campionato e ora ci giochiamo qualcosa che ha un valore storico per Castellammare.”

Focus sul gruppo, fame e spirito di sacrificio: sono queste le parole chiave del mister, che ha sottolineato come le sue scelte “saranno basate su chi ha la fame negli occhi” e su ciò che i ragazzi dimostrano quotidianamente in allenamento.

Sul fronte infortuni, stagione finita per Buglio, mentre Adorante e Rocchetti sono tornati ad allenarsi con il gruppo e verranno valutati fino all’ultimo. “Mi dispiace molto per Buglio, è un ragazzo eccezionale. Ma siamo felici di riavere Adorante e Rocchetti, ci daranno una mano.”

Pagliuca ha poi rivolto un appello diretto alla tifoseria stabiese: “Abbiamo bisogno di tutto il calore del ‘Menti’. Voglio che chi verrà allo stadio capisca di essere parte attiva del nostro sogno. Solo insieme possiamo continuare a scrivere questa bellissima pagina di storia sportiva.”

Infine, nessun confronto con il passato: “Non penso ai paragoni, ma al mio percorso personale. Sto dando tutto per la Juve Stabia, e in cambio sto ricevendo tanto affetto.”

Parole cariche di significato in vista della sfida con il Catanzaro, una delle favorite per il salto di categoria. Domani, allo stadio “Romeo Menti”, servirà una Juve Stabia affamata, determinata e sospinta dal proprio pubblico per continuare a inseguire un sogno.