Juventus, accolta parzialmente il ricorso: nuova valutazione sulla penalizzazione di -15 punti

La Juventus ha presentato un ricorso al Collegio di garanzia del Coni contro la sentenza di 15 punti di penalizzazione per il caso plusvalenze. Il Collegio ha accolto il ricorso della Juventus e di alcuni dei suoi rappresentanti, tra cui Pavel Nedved, Paolo Garimberti e Enrico Vellano, rinviando gli atti alla giustizia della Federcalcio per una nuova valutazione. Tuttavia, il ricorso presentato da Andrea Agnelli, Fabio Paratici e Enrico Cherubini è stato respinto.

Il Collegio ha spiegato che ha accolto i ricorsi della Juventus e di alcuni dei suoi rappresentanti nei limiti di cui in motivazione, e ha rinviato alla Corte Federale di Appello per una nuova valutazione, in particolare in ordine alla determinazione dell'apporto causale dei singoli amministratori, fornendone adeguata motivazione e traendone le eventuali conseguenze anche in ordine alla sanzione irrogata a carico della società Juventus.

Questa decisione del Collegio di garanzia del Coni rappresenta una svolta nella vicenda giudiziaria legata al caso plusvalenze che ha visto la Juventus coinvolta. La sentenza di 15 punti di penalizzazione, emessa dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), era stata una pesante sanzione per la società bianconera, che aveva visto compromessa la propria stagione sportiva. Con l'accoglimento del ricorso della Juventus e dei suoi rappresentanti, la vicenda si riapre e la sanzione potrebbe subire una riduzione o una modifica, a seconda di quanto deciderà la Corte Federale di Appello. Tuttavia, va sottolineato che il Collegio di garanzia ha respinto il ricorso presentato da alcuni dei vertici della società, tra cui Andrea Agnelli, il presidente della Juventus.