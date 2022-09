Juventus – Milan del 9 maggio 2021: Cristiano Ronaldo contro Ibrahimovic

Saranno tantissimi i tifosi che guarderanno Juventus Milan in diretta streaming e in tv, questa partita è un classico del calcio italiano e si preannuncia una sfida mozzafiato in cui nessun risultato è scontato. La trentaseiesima giornata di serie A si concluderà con questo match interstellare, in un campionato dove le prime quattro posizioni ancora non sono state scritte e le compagini in corsa per un posto in Champions non molleranno fino all’ultimo secondo.



Due sono i nomi che spiccano nella rosa delle squadre, con il numero 7 bianconero Cristiano Ronaldo in arte CR7 e con il numero 11 rossonero il grande Zlatan Ibrahimovic.



Ibra contro CR7: una sfida infinita



I due campioni si sono scontrati diverse volte sul campo in differenti occasioni e campionati, la sfida del 2014 nei playoff per i Mondiali in Brasile è stata sicuramente una delle più avvincenti. Il match di andata termina 1 – 0 per il Portogallo con marcatura di CR7, ma il vero spettacolo avviene nella gara di ritorno.



Il primo tempo di Svezia – Portogallo termina 0 – 0, ma non appena l’orologio scocca il 50 minuto, CR7 segna, decretando il passaggio parziale dei portoghesi. Ma Ibra non ci sta e reagisce, in 40 minuti è una vera e propria sfida fra i due campioni. Svezia – Portogallo terminerà 2 – 3, 3 – 3 risultato totale con 3 gol di Ibra e 3 di Ronaldo, i portoghesi vanno ai mondiali per aver segnato più reti fuori casa.



Juventus e Milan sarà soltanto l’ennesima sfida all’ultimo gol, dentro o fuori, in questo caso il premio in palio sono le zone alte della classifica per un posto in Champions League.



Le statistiche di Juventus – Milan



Il Milan non vince in campionato contro i bianconeri in casa dal 2011, anno dell’ultimo scudetto quando la squadra era guidata da un giovane Massimiliano Allegri. Dopo quell’anno è stato predominio Juve che ha sempre vinto lo scudetto e anche in campionato contro il Milan ha sempre raccolto i tre punti in casa.



L’unica eccezione è rappresentata dalle sfide in Coppa Italia e in Supercoppa, dove i diavoli sono riusciti a strappare qualche pareggio.



La Juventus quest’anno, nonostante un percorso altalenante e molti punti persi in un campionato tutto milanese (dominato principalmente prima dal Milan e poi dall’Inter), fra le mura casalinghe è riuscita ad ottenere fino alla ventinovesima giornata 11 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte clamorose contro il Benevento e la Fiorentina.



Ma le statistiche annuali sono favorevoli al Milan che nel campionato 2020 – 2021 fino alla ventinovesima giornata è riuscito ad ottenere 12 vittorie, 1 pareggio e una sconfitta contro lo Spezia, classificandosi parzialmente come la migliore squadra fuori casa con 37 punti in 14 partite.



Al di là delle statistiche, quello del 9 maggio fra Juventus e Milan sarà molto di più di una spettacolare sfida CR7 contro Ibra, in un match che promette spettacolo e una partita all’ultimo gol per conquistare la migliore posizione per partecipare alla Champions League e magari insidiare la capolista.