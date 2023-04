Juventus-Napoli 0-1: decide Raspadori al 93'. Partenopei a + 17. Il commento post-partita

TORINO. - Partita vibrante, ricca di occasioni da gol soprattutto nel secondo tempo. Nel finale della ripresa annullato un gol a Di Maria per fallo di Milik. Poi Raspadori regala la gioia insperata ai tifosi azzurri

Sembrava un match destinato a non schiodarsi dallo 0-0, e invece ci ha pensato Raspadori - a tempo abbondantemente scaduto - a regalare il bottino pieno al Napoli. Prima frazione con poche vere opportunità per cambiare il risultato; diverse invece le occasioni che hanno caratterizzato la ripresa fino al gol azzurro.

Spalletti: “che gioia, è un mattone pesante per il traguardo finale. Ho abbracciato i miei ragazzi nello spogliatoio, ma aspettiamo per festeggiare”



"Che gioia, davvero grande". Luciano Spalletti è visibilmente emozionato dopo il successo azzurro a Torino.

"E' un mattone pesante che va aggiungersi a tutti quelli che abbiamo messo per raggiungere la vittoria finale. Quando si vince il questo modo, segnando all'ultimo assalto, la gioia è ancora più intensa. Però bisogna aspettare per festeggiare. Le bottiglie di spumante si aprono quando è il momento"

"Alla squadra ho fatto i complimenti nello spogliatoio, dopo l'uscita dalla Champions si vivono momenti e pensieri non semplici da rimuovere. Ti porti dietro scorie e emotive che si trasformano in fatica. Oggi siamo stati bravissimi a ripartire e a conquistare il successo"

Qual è il merito di Spalletti in questo gruppo?

"I meriti sono di tutti, perchè quando si dividono i meriti si moltiplicano le gioie. Il fatto di trovarsi nelle condizioni di vincere questo scudetto ti ripaga tutti i sacrifici fatti. Ho fatto tanta strada e ho sofferto qualche volta. Ora sono felice di essere l'allenatore di questo splendido gruppo"

Di Lorenzo: “il sogno è vicino, ho i brividi a pensare cosa potrebbe accadere al maradona. Orgoglioso di essere il capitano di questo gruppo”



"Questo successo ci avvicina al sogno". Giovanni Di Lorenzo esprime la sua felicità dopo la gara di Torino.

"Abbiamo dimostrato di essere un grande gruppo. Contro il Milan siamo usciti a testa alta, stasera abbiamo reagito con una prestazione di carettere che ci ha condotto ad una vittoria importantissima"

"Nello spogliatoio abbiamo festeggiato perchè lo meritiamo. Questo è un percorso che parte da lontano e che adesso ci vede protagonisti. Ci stiamo togliendo tante soddisfazioni. Restiamo concentrati, il sogno è vicino e vogliamo coronarlo"

Se doveste vincere lo scudetto al Maradona?

"Ho i brividi solo a pensare alla festa con i nostri tifosi. Sarà una emozione indescrivibile e sono felice ed orgoglioso di poterla vivere da capitano di questo gruppo"

Raspadori: “sono felicissimo, è il gol che può valere una gioia immensa”

"Sono felicissmo, è un'emozione che non si può spiegare". Giacomo Raspadori metterà in cornice questa serata a Torino e il gol fantastico contro la Juventus al 93esimo.

"Sono ancora scosso, abbiamo cercato la vittoria fino all'ultimo, ci abbiamo provato ed è arrivato il mio tiro. E' una rete che può valere tanto e che ci ha dato una gioia immensa"

"Dopo l'infortunio ho vissuto un momento non facile, ma in questa squadra hanno dimostrato che mi vogliono bene tutti. La mia felicità la diviso con il gruppo e adesso abbiamo solo la testa a conquistare i punti che servono per raggoungere quel sogno che abbiamo in testa sin dall'inizio dell'anno"

JACKPOT! Il Napoli si prende il piatto ricco a Torino con l'ultimo colpo di slot di Jack Raspadori. Un sinistro a volo meraviglioso, potente ed elegante che si stampa sulla copertina del campionato. Urla il popolo azzurro allo Juventus Stadium, la canzone è quella dell'amore, la melodia si alza nella notte come il nuovo inno del tricolore. Ci sono più punti che chilometri tra Napoli e il resto d'Italia. E' la vittoria numero 25 in Serie A, il gol numero 67, un'enormità che esprime la classifica strepitosa di una squadra che resterà per sempre nella memoria. C'è tutto nella sfida, rivalità, storia, lotta, emozioni e fierezza. Fino all'ultimo atto della Grande Bellezza. Elmas vede lungo Raspa in ingresso d’area sulla sinistra, Jack carica, mira e colpisce con una girata di classe pura e cristallina. Il Napoli diventa una montagna umana che si abbraccia sotto la pioggia di Torino che scandisce il ritmo delle lacrime di gioia dell’immensa comunità azzurra. E’ il gol che fa vibrare gli animi di un intero popolo all’imbocco dell’ultimo rettilineo verso felicità. Il Napoli fa Jackpot e comincia ad assaporare gli attimi di eternità. Nessun dorma. Sta arrivando l’Alba del Trionfo...

UVENTUS: Szczesny; Gatti, Rugani, Danilo, Cuadrado, Miretti (61' Di Maria), Locatelli, Rabiot, Kostic (61' Chiesa), Soulé (66' Fagioli), Milik (90' Vlahovic). All. Allegri.

NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Juan Jesus, Kim, Olivera, Anguissa, Lobotka (94' Rrahmani), Ndombele (68' Zielinski), Lozano (68' Elmas), Kvaratskhelia (86' Raspadori), Osimhen. All. Spalletti.

Arbitro: Fabbri di Ravenna

Marcatori: 93' Raspadori

Note: ammoniti Locatelli, Rabiot, Fagioli, Di Maria, Anguissa