Karate, Aurora Campobasso e Gemma Di Bari cercano punti per il ranking degli Europei 2023

La Pro Team del m° Vito Barletti venerdì porterà due atlete al Gran Prix di Croazia di karate. Si tratta di Aurora Campobasso, leccese, da quest’anno “juniores” categoria -59kg, e Gemma di Bari, tarantina, oggi “seniores” cat. -68kg, seguita anche dai maestri Nicola Ciarloni, Gennaro Setaro e Pasquale Di Bari. Aurora Campobasso è reduce da una doppia prestazione agli open internazionali di Basilea dove a novembre 2022, nella categoria “cadetti” ha ottenuto l’oro mentre nella categoria “juniores” ha conquistato un argento. Nel karate, infatti, il regolamento consente agli atleti giunti all’ultimo anno di una categoria di gareggiare anche in quella successiva. Diventata “juniores” la Campobasso ha esordito nella Venice Cup -Youth League a dicembre 2022, ottenendo un ottimo bronzo. Gemma Di Bari, già campionessa italiana 2021, categoria “juniores 68 kg” a febbraio 2021 ha conquistato a Budapest un oro nella categoria internazionale “juniores +59kg” e un bronzo come U21 68 kg”. Nella stessa competizione internazionale anche la Campobasso, “U21 cat. -68kg”, ottenne un terzo posto. A Basilea la Di Bari si è confermata atleta dal profilo internazionale con un oro come Under21 e argento nell’Open U18. Le due atlete della Pro Team il 28 dicembre hanno partecipato al seminario della nazionale giovanile presso il centro olimpico Pellicone di Ostia, in vista delle selezioni per la squadra che difenderà i colori nazionali nel prossimo campionato europeo di karate. La gara di Samobor servirà alle due giovani pugliesi per centrare l’obiettivo della convocazione azzurra.