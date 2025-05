Kazuki Yamada dirige la Filarmonica della Scala nella Prova Aperta a sostegno di Associazione CAF

Tempo di lettura: ~3 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Domenica 25 maggio 2025 secondo appuntamento con la 14ª edizione delle Prove Aperte della Filarmonica della Scala

secondo appuntamento con la 14ª edizione delle A dirigere l’orchestra sarà Kazuki Yamada, con Nikolaj Znaider al violino; in programma il Concerto in re maggiore op. 35 per violino e orchestra di Čajkovskij e “Enigma Variations” op. 36 di Elgar

con al violino; in programma il Concerto in re maggiore op. 35 per violino e orchestra di e “Enigma Variations” op. 36 di Il ricavato della serata sosterrà il Centro Educativo Diurno “Teen Lab” dell’ Associazione CAF

dell’ Dal 2010 54 gli enti coinvolti, 69 le serate benefiche organizzate, oltre 130.000 spettatori, per una raccolta complessiva di oltre 1.600.000 euro destinata al sociale

Domenica 25 maggio 2025 alle 19.30 si terrà il secondo appuntamento della quattordicesima edizione delle Prove Aperte della Filarmonica della Scala. A dirigere l’orchestra sarà Kazuki Yamada con la partecipazione di Nikolaj Znaider al violino; in programma il Concerto in re maggiore op. 35 per violino e orchestra di Pëtr Il'ič Čajkovskij e le Enigma Variations op. 36 di Edward Elgar.

Il ricavato della serata sosterrà il Centro Educativo Diurno “Teen Lab” dell’Associazione CAF, uno spazio pomeridiano nel Municipio 6 di Milano dedicato a ragazzi e ragazze dai 12 ai 18 anni provenienti da contesti familiari fragili o da un’esperienza fallita di affido o adozione. L’obiettivo è supportarli nel percorso di crescita e nell’orientamento al futuro in ogni aspetto della vita: scuola, lavoro, famiglia, amici, relazioni. Il Centro è aperto anche ai ragazzi accolti in Comunità e offre un servizio di supporto psicologico alle famiglie dei ragazzi che segue.

Il ciclo benefico delle Prove Aperte, focalizzato anche quest’anno sul contrasto alla povertà educativa, permette al pubblico di assistere alle prove di grandi concerti presso il Teatro alla Scala a prezzi contenuti, sostenendo allo stesso tempo importanti progetti di solidarietà sul territorio milanese. Questo grazie alla collaborazione tra la Filarmonica della Scala - con la generosa partecipazione dei musicisti, dei direttori e dei solisti ospiti - il Teatro alla Scala, il Comune di Milano, il Main Partner UniCredit e UniCredit Foundation, che individua i progetti beneficiari e contribuisce alla copertura dei costi organizzativi. Dal 2018 anche Esselunga sostiene l’iniziativa.

Prosegue in questa edizione anche l’iniziativa “Giro di Prova”, che permette ai bambini e ai ragazzi di conoscere più da vicino la grande musica in vista dell’appuntamento al Teatro alla Scala cui partecipano gratuitamente. Venerdì 23 maggio giovani beneficiari dell’Associazione CAF assisteranno a una lezione speciale a loro dedicata: un gruppo di musicisti della Filarmonica della Scala li guiderà alla scoperta della vita e della produzione musicale di Čajkovskij e di Elgar con ascolti dal vivo.

UniCredit è orgogliosa di sostenere la cultura nelle sue diverse forme come motore di sviluppo sociale, economico e sostenibile delle comunità e dei territori in cui opera.

Il programma completo della Prova Aperta e maggiori informazioni sugli artisti coinvolti sono disponibili al link filarmonica.it/proveaperte.

Per maggiori informazioni sull’Associazione CAF: associazionecaf.org.

ViviMilano e Radio Popolare sono Media Partner dell’iniziativa.

Il coordinamento generale è affidato ad Aragorn.

#ProveAperte

Informazioni e prevendita: [email protected] - aragorn.vivaticket.it

Biglietti per i singoli concerti da 5 a 35 euro - esclusi i diritti di prevendita