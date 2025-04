Presso il teatro LabArca, in via Marco d'Oggiono 1, a Milano,

domenica 13 aprile alle ore 19 Cinzia Spanò sarà protagonista per la mise en espace de "L'Agnese va a morire" di Renata Viganò.



Trovare l'alternativa critica, saper adottare diversi punti di vista: l'Immaginazione teatrale offre e si tende così

alla concretezza dei fatti accaduti, vissuti. La prospettiva femminile diventa essenziale per comprendere la lotta partigiana,

permettendoci una collocazione privilegiata, a una distanza più intima, ma non per questo meno intensa.



Cinzia Spanò ci accompagna in questo viaggio narrativo in cui la presa di consapevolezza del pubblico

ricalca le orme del lettore della prosa narrativa, verso la comune direzione di un nuovo punto di partenza

per progettare il futuro a partire dall'eredità dei valori e delle azioni di chi ci ha preceduto.