L’Aquila, lite tra fratelli finisce in tragedia: 55enne investe e uccide il fratello

L'AQUILA, 25 MAR. - Tragedia familiare all’Aquila, dove un uomo di 55 anni è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario per aver investito e ucciso il fratello maggiore, 60 anni, al termine di un feroce litigio.

I fatti si sono consumati nella tarda mattinata in via Peltuinum, nella zona ovest della città.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il dramma è iniziato con un acceso diverbio tra i due fratelli, sfociato poi in un inseguimento. Il 55enne avrebbe brandito una mazza nel tentativo di colpire il fratello, per poi salire in auto e travolgerlo volontariamente. Dopo l’investimento, avrebbe tentato la fuga, ma è stato immediatamente bloccato dai militari dell’Arma, allertati da alcuni testimoni presenti sulla scena.

L’aggressione mortale sarebbe stata preceduta da uno speronamento tra due vetture – una Fiat Panda gialla e una Volkswagen bianca – all’incrocio con via Antica Arischia.

Sul posto è intervenuto il 118 che ha trasportato la vittima d’urgenza, in codice rosso, al pronto soccorso dell’ospedale San Salvatore. Nonostante i tentativi di rianimazione, il 60enne è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica dell’Aquila e condotte dai carabinieri, con il supporto della Polizia locale.

Il pubblico ministero ha disposto l’autopsia sul corpo della vittima per chiarire le esatte cause del decesso e ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.

La comunità locale è sotto shock per quanto accaduto: un litigio familiare degenerato in tragedia, che lascia sgomenti per la sua ferocia e drammaticità.