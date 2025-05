Il cuore di Martina si è spezzato con quello del suo bimbo: tragedia a Vibo Valentia

Tempo di lettura: ~3 min

Tragedia a Vibo Valentia: Martina Piserà muore a 32 anni dopo aver appreso della morte del bimbo in grembo

VIBO VALENTIA – Una doppia tragedia ha sconvolto la comunità di Vibo Valentia e l’intera regione Calabria: Martina Piserà, 32 anni, è deceduta dopo un arresto cardiaco improvviso, poco dopo aver appreso che il suo bambino, che portava in grembo al settimo mese di gravidanza, era morto.

Secondo quanto ricostruito finora, Martina era arrivata nella notte tra sabato 3 e domenica 4 maggio all’ospedale “Jazzolino” di Vibo Valentia, lamentando forti dolori addominali e la mancanza di movimenti del feto. Originaria di Pizzo ma residente in un altro centro del Vibonese, la giovane era stata subito presa in carico dal personale del Pronto soccorso e trasferita nel reparto di Ginecologia e Ostetricia.

Durante gli accertamenti, i medici hanno dovuto comunicarle la notizia più crudele che una madre possa ricevere: il piccolo che portava in grembo era morto. Una notizia devastante, che ha scosso profondamente Martina, già provata fisicamente.

Arresto cardiaco poco dopo la notizia: inutile ogni tentativo di rianimazione

Poco dopo aver appreso della perdita del suo bambino, la giovane donna ha accusato un grave malore. I medici hanno disposto il ricovero d’urgenza, ma durante le prime fasi di trattamento Martina ha avuto un arresto cardiaco. I sanitari hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma ogni sforzo è stato purtroppo vano. Il decesso è stato dichiarato nelle prime ore del mattino.

La notizia della doppia tragedia ha immediatamente fatto il giro della provincia, suscitando profondo cordoglio nella comunità locale e tra gli operatori sanitari stessi, visibilmente scossi dall'accaduto.

Indagini in corso: sequestrata la salma e avviata un’inchiesta

La Procura di Vibo Valentia ha aperto un’inchiesta per accertare le cause della morte di Martina. Sono state acquisite le cartelle cliniche e disposta l’autopsia sulla salma, attualmente sotto sequestro. In parallelo, anche l’Azienda Sanitaria Provinciale ha avviato un’indagine interna per chiarire i tempi e le modalità dell’intervento ospedaliero.

Il cordoglio del sindaco: “Un dolore che ci colpisce nel profondo”

Profondo e sentito il messaggio del sindaco di Pizzo, Giuseppe Marasco, che ha voluto esprimere la vicinanza della comunità alla famiglia:

“Con profonda commozione e immenso dolore, esprimo il mio più sentito cordoglio e quello dell'amministrazione comunale per la tragica scomparsa della giovane Martina Piserà, strappata troppo presto all’affetto dei suoi cari mentre attendeva con amore e speranza l’arrivo del suo bambino. Una perdita che ci colpisce nel profondo, che lascia sgomenti e ci unisce tutti in un abbraccio silenzioso di rispetto e solidarietà. In questo momento di indicibile dolore, il mio pensiero va alla famiglia e a quanti le hanno voluto bene”.

Una comunità in lutto per la giovane mamma

In attesa di fare piena luce sulle circostanze di questa doppia tragedia, resta lo sconcerto di fronte a una perdita così improvvisa e dolorosa. Martina Piserà è stata descritta da amici e parenti come una donna solare, piena di vita, che attendeva con entusiasmo la nascita del suo primo figlio. Ora, la comunità si stringe attorno alla famiglia, provata da un lutto devastante.