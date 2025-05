L'IIS Costanzo plesso di Lamezia, si unisce a Fondazione Mc Donald per la beneficenza

Tempo di lettura: ~3 min

Se c’è un valore che nella vita non perde mai d’importanza esso è la solidarietà. L’Istituto d’Istruzione Superiore “L. Costanzo” con in testa la dirigente, dott.ssa Maria Francesca Amendola coadiuvata dal Dsga, dott. Giuseppe Ferrise, ha aderito all’iniziativa di beneficenza che la Fondazione Ronald Mc Donald organizza proprio con le scuole calabresi. In particolare, interessato e coinvolto nel progetto solidale è stato il plesso di località Savutano a Lamezia Terme che ospita due indirizzi: agrario e odontotecnico.

È la prima volta che il Costanzo, questa volta in occasione della festa della mamma, dall’11 al 17 maggio, si unisce alla multinazionale del fast food per aiutare i bambini affetti da gravi patologie e le loro famiglie. “Queste strutture – ha spiegato dettagliatamente la Local Store Marketing di Mc Donald’s, Francesca Parisi, sorgono vicino a ospedali importanti e ce ne sono 5 dislocate in varie ciità italiane: Bologna, Firenze, Brescia, Roma Palidoro e Bellosguardo. Esse, grazie all’ausilio dei tanti volontari della Fondazione Mc Donald, aiutano i bimbi affetti da gravi patologie e le loro famiglie a sostenere lungodegenze, senza dover affrontare spese enormi per stare vicino ai loro piccoli, perché crediamo fortemente che la vicinanza delle famiglie sia fondamentale nei processi di guarigione”.

“La Fondazione mette anche a disposizione delle Family Room che si trovano anch’esse vicino agli ospedali italiani più importanti e dove le famiglie possono riunirsi, consumare un pasto e accedere a servizi utili (anche poter ricaricare il telefono ad esempio), consentendo al bimbo ricoverato di evadere dalla cruda quotidianità all’interno degli ospedali. Volevo ringraziare a nome di tutti i miei colleghi e della Fondazione l’Istituto Costanzo che ci ha voluto affiancare e ci ha permesso di fornire a tutti i ragazzi qui presenti delle informazioni importanti e utili a dare la possibilità a chi sta male di poter vivere meglio”.

La Parisi ha ricordato, infine, che “Tutti i ristoranti Mc Donald’s (e qui in Calabria sono 7) raccolgono fondi a favore dei bimbi malati e, in alcune circostanze, come la giornata mondiale del bambino, raggiungono cifre ragguardevoli”.

Presente anche all’incontro il direttore del punto Mac di Lamezia Terme, Alberto Curcio, il quale ha voluto, ancora una volta, “ringraziare la scuola, non solo per la disponibilità nel mettersi in gioco per Fondazione Roland McDonald, ma anche per la generosità nel contribuire fattivamente alla donazione”.

Il prof. Massimiliano Pungitore, responsabile del progetto, ha espresso grande soddisfazione. “È stata un’esperienza bellissima. Mi ha coinvolto l’amico Alberto Curcio e non ho potuto dire di no perché quando si tratta di sociale siamo tutti più propensi a partecipare. Devo ringraziare tutti i colleghi, sia quelli di Lamezia che quelli di Decollatura, ma in primis la dirigente Amendola estremamente partecipativa. Ringrazio, poi, i ragazzi, il personale ATA, il personale tecnico, tutti estremamente preziosi. Questo – ha concluso Pungitore – dimostra che la scuola, quando si tratta di fare del bene, c’è sempre e ci si mette a disposizione volentieri”.

Durante l’incontro sono stati distribuiti, infine, alcuni gadget e sorteggiati alcuni premi messi in palio con la lotteria legata all’iniziativa benefica.